РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые

В Кривом Роге чрезвычайники начали аварийно-спасательную операцию на месте попадания, где возник пожар.

В Кривом Роге враг попал в жилой дом. Погибли и пострадали люди. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Попадание в жилой дом. Есть погибшие и раненые. Начали аварийно-спасательную операцию", — сообщил Вилкул.

Также атаку РФ на гражданскую инфруструктуру подтвердил главный Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его словам, погибли два человека.

"Два человека погибли. Враг атаковал Кривой Рог. Возник пожар. Последствия уточняются", — сообщил он.

Напомним, что в ночь на 12 мая Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине группу "Шахедов", которые добрались до Киева, Днепра, Винницы, и полетели дальше в Хмельницкую область, сообщили мониторинговые каналы. Один из дронов попал по электровозу, ранив железнодорожника.

Відео дня

Атаки РФ на Украину: что известно

Страну атаковали четыре группы дронов. Одна группа находилась на административной границе Харьковской и Сумской областей и двигалась в сторону Полтавы. Вторая — направлялась с севера Черкасской области на юго-запад (ориентировочно — в Винницкую или Кировоградскую область).

Третья — с севера Винницкой области двигалась в сторону Хмельницкой области и угрожала Староконстантинову, рядом с которым расположен военный аэродром. Четвертая находилась на западе Кировоградской области и шла в сторону Николаевской

Отметим, Фокус писал о ходе ничего удара ВС РФ 12 мая. В частности, в 6 часов стало известно о первых последствиях атаки на Киев и Днепр.

Также 11 мая мэр Ивано-Франковска предупредил о массированном обстреле ВС РФ, который может произойти в первые дни после завершения перемирия.