ВС РФ запустили 216 БпЛА: взрывы в Винницкой области, угроза для "Старкона", удары по Киеву и Днепру

В ночь на 12 мая Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине группу "Шахедов", которые добрались до Киева, Днепра, Винницы, и полетели дальше в Хмельницкую область, сообщили мониторинговые каналы. Один из дронов попал по электровозу, ранив железнодорожника. Какие регионы Украины попали под удар после "перемирия" РФ?

Около 8-9 часов 12 мая над Украиной зафиксировали четыре группы дронов ВС РФ, говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram-канале. Одна группа находилась на административной границе Харьковской и Сумской областей и двигалась в сторону Полтавы. Вторая — направлялась с севера Черкасской области на юго-запад (ориентировочно — в Винницкую или Кировоградскую область). Третья — с севера Винницкой области двигалась в сторону Хмельницкой области и угрожала Староконстантинову, рядом с которым расположен военный аэродром. Четвертая находилась на западе Кировоградской области и шла в сторону Николаевской области. Фокус собрал информацию о ходе ночного удара РФ согласно заявлениям военных администраций и мониторинговых пабликов.

Российские беспилотники добрались до Хмельницкой области и находятся в пределах северных районов Винницкой области, показывает карта тревог на 9:30. Кроме того, дроны РФ заметили в Вознесенском и Первомайском районах Николаевской области. Воздушные силы в 9:47 проинформировали об итогах ничего обстрела и результатах работы средств ПВО. Выяснилось, что ВС РФ запустили 216 дронов различных типов с восьми направлений. Силы ПВО сбили 192 российских БпЛА.

Винницкая область. Глава военной администрации Наталья Заболотная около 9 часов подтвердила атаку дронов РФ и призвала людей находиться в укрытиях. Тем временем местные паблики информировали о возможных взрывах в окрестностях областного центра и о появлении БпЛА в районе Калиновки. Информации о работе ПВО и последствиях удара РФ по региону пока нет.

Житомирская область. Глава ОВА Виталий Бунечко написал, что от ночной атаки дронов РФ пострадали жилые и хозяйственные помещения, в россияне тем временем пытались попасть по гражданской инфраструктуре. Согласно данным чиновника, раненых нет.

Хмельницкая область. Глава ОГА Сергей Тюрин не информировал о ходе российской атаки 12 мая. В то же время в местном паблике "Хмельницкий Live" в 8:59 написали о звуках взрывов: в каком районе области и шла ли речь о Староконстантинове, не указано.

Киев и Киевская область. Глава ОВА Николай Калашник утром сообщил, что под удар россиян попала Фастовская община. Дроны РФ попали по детскому саду: начался пожар, пострадавших нет. Кроме того, под ударом оказались жилые дома — четырехэтажка и частная застройка. На фото с места событий — детский сад с поврежденной кровлей и частный дом с разбитым двором. Между тем мэр Киева Виталий Кличко написал о падении обломков БпЛА на крышу 16-этажки.

Днепр и Днепропетровская область. Глава ОВА Александр Ганжа написал в Telegram, что во время ночной атаки РФ получил ранения один человек и поврежден объект инфраструктуры. По состоянию на 7 часов 12 мая известно о том, что силы ПВО сбили 9 дронов над регионом. Кроме того, есть информация о ходе событий в регионе за прошедшие сутки: россияне убили одного человека, ранили четырех. Как сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, дроны РФ попали по железной дороге и ранили машиниста локомотива. На фото с места удара — поврежденный локомотив, столб дыма на заднем плане и пожарные, которые занимаются спасательными работами.

