На Рівненщині дрон влучив у будинок, у Ковелі — біля вокзалу: що відомо про наслідки атаки РФ

Російські окупанти продовжують масовану атаку на Україну, яка триває з самого ранку. Ціллю ворога переважно є об'єкти на заході України, чимало безпілотників спрямовано саме туди. У низці регіонів зафіксовані вибухи, є влучання в житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Росіяни випустили сотні дронів по Україні. Відомо також про поранених та загиблих у різних регіонах, хоча остаточні наслідки ще незрозумілі. Фокус збирав, що відомо наразі про атаку ЗС РФ.

Атака на Рівненщині

На Рівненщині російські дрон влучив у житловий будинок. Внаслідок цього відомо про 3 загиблих та шістьох поранених. Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль.

Вибухи було чутно у Рівному та Здолбунові, повідомляли кореспонденти Суспільного. Згодом голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк повідомив, що влучання були зафіксовані саме там. Водночас він заявив, що станом на 15:50 було відомо про двох загиблих.

"Також є поранені, які доставляються зараз в медичні заклади. Вони всі зараз середньої важкості, їм надається вся необхідна допомога. Всі служби, які є працюють — слідчо-оперативні, екстрені групи. Тому ситуація під контролем", — зауважив він.

У поліції додали, що на місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи поліції, працівники вибухотехнічної служби та рятувальники.

Також "Суспільне" повідомляло про часткове знеструмлення у Рівному після російської атаки.

Атака на Луцьк та Ковель

У Луцьку з 13 години лунають вибухи: усі мости були перекриті, а правоохоронці просили всіх людей залишити центральну частину міста, зокрема, район РЦ Промінь.

Кількість травмованих у Луцьку уточнюють, усім надали медичну допомогу.

Водночас у Ковелі, за даними ЗМІ, сталося влучання неподалік від залізничного вокзалу. Там пошкоджені автобуси, маршрутні таксі та авто. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Міський голова Ігор Чайка повідомив, що у Ковелі через атаку БпЛА на окремих ділянках вулиць тимчасово обмежено рух транспорту.

Атака на Львівщину

Львівщина перебуває під масованою атакою безпілотників. За словами начальника ОВА, висока загроза зберігається для різних районів Львівської області.

У Жовкві зафіксували влучання в обʼєкт критичної інфраструктури, повідомив міський голова Олег Вольський. Місто залишилося без світла.

Атака на Івано-Франківщину

В Івано-Франківську пролунало чимало вибухів. Міський голова Руслан Марцінків спершу не повідомив про наслідки, однак закликав людей не виходити з укриттів, а роботодавців — відпустити людей з роботи. Він також просить не знімати наслідки атак.

Згодом міський голова додав, що є влучання у житловий будинок.

На Закарпатті наймасштабніша атака від початку війни

На Закарпатті триває наймасштабніша атака на регіон від початку повномасштабної війни. Вибухи пролунали в кількох громадах області, повідомив голова ОВА Мирослав Білецький, не надаючи деталей.

Кореспонденти "Суспільного" повідомляли про вибухи в Ужгороді.

Обстріл Хмельниччини

У Хмельницькому внаслідок атаки російських безпілотників поранення дістали троє людей, повідомив міський голова Симчишин. Їх госпіталізували до міської лікарні.

"У двох випадках у постраждалих діагностували осколкові поранення. Двох травмованих доставили до приймального відділення міської лікарні. Ще одна бригада екстреної медичної допомоги продовжувала працювати на місці події", — повідомив директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк.

Нагадаємо, що 13 травня Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах України, який, за оцінкою ГУР, може пройти у дві хвилі. У розвідці також наголосили, що Росія демонстративно таким чином відкинула перемир'я.

Раніше повідомлялося про атаку росіян, яка може тривати 3 дні

11 травня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив жителів міста про можливі обстріли в наступні 72 години.

ЗМІ з посиланням на моніторингові канали писали, що Росія готує серію атак тривалістю три доби, і головними цілями можуть стати Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одеса. Під час неї ЗС РФ можуть застосувати:

до 50 крилатих ракет "Х-101";

до 30 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 15 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 18 крилатих ракет типу "Калібр";

рекордна кількість ударних/імітаційних БПЛА;

до 7х аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал".

Президент Володимир Зеленський раніше попередив, що після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари. Водночас Повітряні сили інформують про кілька груп безпілотників, які кружляють над центральними регіонами, над Київською областю та прямують на захід.

Зазначимо, в ніч на 13 травня росіяни атакували Україну 139 дронами різних типів, повідомило Повітряне командування. Фокус писав про пожежі, руйнування, про загиблих та поранених у Дніпропетровській області, про знеструмлення у Полтавській області. Крім того, під час удару по Кривому Рогу загинули люди, повідомили у військовій адміністрації.