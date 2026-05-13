Росія випустила сотні безпілотників на Захід України: у ГУР попередили про декілька хвиль атаки

Російські окупанти розпочали комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах України, повідомили в ГУР. Повітряні сили ЗСУ інформують про багато дронів, що летять переважно в бік західних регіонів України. Водночас там уже працює ППО, а також є інформація про перебої з електроенергією.

Атака триває вже декілька годин: моніторингові Telegram-канали повідомляли про декілька сотень безпілотників у повітряному просторі України. Фокус збирав інформацію, що відомо наразі про атаку 13 травня.

У ГУР заявили про тривалий повітряний удар

У Головному управлінні Міноборони повідомили, що росіяни планують здійснити атаку в декілька хвиль. При цьому цілями ударів ворога є об'єкти критичної інфраструктури.

У першій хвилі атаки ЗС РФ випустили по Україні значну кількість ударних безпілотників. Це робиться задля перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних об'єктів.

У другій хвилі Росія може вдарити ракетами — крилатими повітряного та морського базування, а також балістичними.

"Цілі москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади", — зазначили в ГУР.

У відомстві також наголосили, що Росія демонстративно таким чином відкинула перемир'я.

Росіяни випустили чимало груп БПЛА по Україні

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про те, що групи безпілотників на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Миколаївщині, Одещині, Вінниччині та Хмельниччині.

Загалом повітряна тривога не оголошена лише в Полтавській, частині Харківської та Дніпропетровської областей на сході, а також у частинах Волинської, Тернопольської і у Львівській та Закарпатській областях на заході.

Мапа повітряних тривог Фото: Скриншот

Додатково Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Росіяни атакували Коломию на Івано-Франківщині

Під атакою російських дронів опинилася Коломия, повідомив міський голова Богдан Станіславський. Він зазначив, що необхідні системи життєзабезпечення забезпечені резервним живленням.

Водночас кореспонденти "Суспільного" повідомляють, що в місті спостерігаються перебої зі світлом.

Натомість через оголошену підвищену небезпеку в Івано-Франківську весь комунальний транспорт припинив рух. Тільки після відбою тривоги автобуси та тролейбуси курсуватимуть маршрутами зі значним запізненням.

Росіяни атакували Одесу, Київ, Запоріжжя та Рівне

Під час тривоги також було чутно вибухи в Одесі, повідомили кореспонденти Фокусу. Місто перебуває під атакою дронів, зазначали в Повітряних силах ЗСУ.

Також росіяни атакували Київ: у столиці працювала ППО по дронах. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що сталося падіння уламків БпЛА на відкритій території в Оболонському районі столиці.

Водночас про наслідки атаки на Одесу інформації наразі немає.

Вибухи пролунали і в Рівному, передає "Суспільне". Там Повітряні сили ЗСУ попереджали про дрон у бік міста. Також у ЗМІ є інформація про вибухи в Запоріжжі.

Де наразі перебувають російські дрони

Моніторинговий канал "monitor" попереджає, що по декілька безпілотників знаходяться в районі населених пунктів Київ, Одеса, Івано-Франківськ, Рівне, Чернівці.

Станом на 12:30 більшість безпілотників проходили по північних регіонах України, ще частина — заходили з Чорного моря.

Де знаходяться російські дрони Фото: monitor/Telegram

У чому особливість сьогоднішньої атаки росіян

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов звернув увагу на низку особливих моментів сьогоднішньої атаки. По-перше, переважна більшість "Шахедів" рухається вздовж кордону з Білоруссю, за 5-10 кілометрів від країни. При цьому вони "йдуть" один за одним, дуже великою кількістю.

"Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Звісно, противник готується до таких атак, проводить розвідку наших засобів РЕБ, вивчає позиції ППО. А наше завдання — передбачити ходи ворога", — зазначив він.

Інший момент, на який "Флеш" звертає увагу, — російські безпілотники оминають територію Білорусі. Це створює для окупантів додаткові проблеми, адже потрібно витрачати більше сил та часу на планування та програмування маршруту. За словами радникам міністра, це свідчить про те, що Мінськ не поспішає надавати РФ свій повітряний простір навіть на кілька кілометрів.

Раніше повідомлялося про атаку росіян, яка може тривати 3 дні

11 травня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив жителів міста про можливі обстріли в наступні 72 години.

ЗМІ з посиланням на моніторингові канали писали, що Росія готує серію атак тривалістю три доби, і головними цілями можуть стати Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одеса. Під час неї ЗС РФ можуть застосувати:

до 50 крилатих ракет "Х-101";

до 30 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 15 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 18 крилатих ракет типу "Калібр";

рекордна кількість ударних/імітаційних БПЛА;

до 7х аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал".

Президент Володимир Зеленський раніше попередив, що після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари. Водночас Повітряні сили інформують про кілька груп безпілотників, які кружляють над центральними регіонами, над Київською областю та прямують на захід.

Зазначимо, в ніч на 13 травня росіяни атакували Україну 139 дронами різних типів, повідомило Повітряне командування. Фокус писав про пожежі, руйнування, про загиблих та поранених у Дніпропетровській області, про знеструмлення у Полтавській області. Крім того, під час удару по Кривому Рогу загинули люди, повідомили у військовій адміністрації.