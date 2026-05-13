Россия выпустила сотни беспилотников на Запад Украины: в ГУР предупредили о нескольких волнах атаки

Российские оккупанты начали комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, сообщили в ГУР. Воздушные силы ВСУ информируют о много дронов, летящих преимущественно в сторону западных регионов Украины. При этом там уже работает ПВО, а также есть информация о перебоях с электроэнергией.

Атака продолжается уже несколько часов: мониторинговые Telegram-каналы сообщали о нескольких сотнях беспилотников в воздушном пространстве Украины. Фокус собирал информацию, что известно сейчас об атаке 13 мая.

В ГУР заявили о длительном воздушном ударе

В Главном управлении Минобороны сообщили, что россияне планируют осуществить атаку в несколько волн. При этом целями ударов врага являются объекты критической инфраструктуры.

В первой волне атаки ВС РФ выпустили по Украине значительное количество ударных беспилотников. Это делается для перегрузки системы противовоздушной обороны Украины и поражения гражданских объектов.

Во второй волне Россия может ударить ракетами — крылатыми воздушного и морского базирования, а также баллистическими.

Відео дня

"Цели москвы — объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения крупных городов, в частности энергетики, предприятия ВПК, здания органов государственной власти", — отметили в ГУР.

В ведомстве также отметили, что Россия демонстративно таким образом отвергла перемирие.

Россияне выпустили немало групп БПЛА по Украине

Воздушные силы ВСУ сообщали о том, что группы беспилотников на Черниговщине, Киевщине, Житомирщине, Николаевщине, Одесщине, Винницкой и Хмельницкой областях.

В целом воздушная тревога не объявлена только в Полтавской, части Харьковской и Днепропетровской областей на востоке, а также в частях Волынской, Тернопольской и во Львовской и Закарпатской областях на западе.

Карта воздушных тревог Фото: Скриншот

Дополнительно Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

Россияне атаковали Коломыю на Ивано-Франковщине

Под атакой российских дронов оказалась Коломыя, сообщил городской голова Богдан Станиславский. Он отметил, что необходимые системы жизнеобеспечения обеспечены резервным питанием.

В то же время корреспонденты "Суспільного" сообщают, что в городе наблюдаются перебои со светом.

Зато из-за объявленной повышенной опасности в Ивано-Франковске весь коммунальный транспорт прекратил движение. Только после отбоя тревоги автобусы и троллейбусы будут курсировать по маршрутам со значительным опозданием.

Россияне атаковали Одессу, Киев, Запорожье и Ровно

Во время тревоги также были слышны взрывы в Одессе, сообщили корреспонденты Фокуса. Город находится под атакой дронов, отмечали в Воздушных силах ВСУ.

Также россияне атаковали Киев: в столице работала ПВО по дронам. Городской голова Виталий Кличко сообщил, что произошло падение обломков БпЛА на открытой территории в Оболонском районе столицы.

В то же время о последствиях атаки на Одессу информации пока нет.

Взрывы прогремели и в Ровно, передает "Суспільне". Там Воздушные силы ВСУ предупреждали о дроне в сторону города. Также в СМИ есть информация о взрывах в Запорожье.

Где сейчас находятся российские дроны

Мониторинговый канал "monitor" предупреждает, что по несколько беспилотников находятся в районе населенных пунктов Киев, Одесса, Ивано-Франковск, Ровно, Черновцы.

По состоянию на 12:30 большинство беспилотников проходили по северным регионам Украины, еще часть — заходили с Черного моря.

Где находятся российские дроны Фото: monitor/Telegram

В чем особенность сегодняшней атаки россиян

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов обратил внимание на ряд особых моментов сегодняшней атаки. Во-первых, подавляющее большинство "Шахедов" движется вдоль границы с Беларусью, в 5-10 километрах от страны. При этом они "идут" друг за другом, очень большим количеством.

"Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад. Конечно, противник готовится к таким атакам, проводит разведку наших средств РЭБ, изучает позиции ПВО. А наша задача — предусмотреть ходы врага", — отметил он.

Другой момент, на который "Флеш" обращает внимание, — российские беспилотники обходят территорию Беларуси. Это создает для оккупантов дополнительные проблемы, ведь нужно тратить больше сил и времени на планирование и программирование маршрута. По словам советникам министра, это свидетельствует о том, что Минск не спешит предоставлять РФ свое воздушное пространство даже на несколько километров.

Ранее сообщалось об атаке россиян, которая может длиться 3 дня

11 мая городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города о возможных обстрелах в следующие 72 часа.

СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы писали, что Россия готовит серию атак продолжительностью трое суток, и главными целями могут стать Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одесса. Во время нее ВС РФ могут применить:

до 50 крылатых ракет "Х-101";

до 30 баллистических ракет "Искандер-М";

до 15 крылатых ракет "Искандер-К";

до 18 крылатых ракет типа "Калибр";

рекордное количество ударных/имитационных БПЛА;

до 7х аэробаллистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал".

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что после ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары. В то же время Воздушные силы информируют о нескольких группах беспилотников, которые кружат над центральными регионами, над Киевской областью и направляются на запад.

Отметим, в ночь на 13 мая россияне атаковали Украину 139 дронами разных типов, сообщило Воздушное командование. Фокус писал о пожарах, разрушениях, о погибших и раненых в Днепропетровской области, об обесточивании в Полтавской области. Кроме того, во время удара по Кривому Рогу погибли люди, сообщили в военной администрации.