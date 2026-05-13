Самая массовая атака с начала войны: Закарпатье под ударами дронов, звучат взрывы

13 мая ВС РФ устроили массированную комбинированную атаку по Украине: сотни дронов уже залетели в воздушное пространство и продолжают залетать новые.

Самая массированная атака беспилотников с начала полномасштабного вторжения зафиксирована на Закарпатье, о чем сообщил глава областной военной администрации Мирослав Билецкий.

"Взрывы раздались в нескольких общинах области. Вся информация будет позже. Тревога еще продолжается! Призываю жителей области не покидать укрытий!" — говорится в сообщении.

В соцсетях очевидцы пишут о взрывах в Сваляве, Ужгороде, пролете беспилотников в сторону Мукачево. Жители Ужгорода сообщают, что после взрыва над городом поднимается дым.

Как пишет журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники, есть попадания. Под ударом — объекты критической инфраструктуры, промышленный район города, складские помещения.

Также в соцсетях публиковали видео с "Шахедами", которые пролетали над Буковелем.

Один из дронов попал в объект критической инфраструктуры во Львовской области, над населенным пунктом тоже поднимается ченый столб дыма.

На данный момент о пострадавших и масштабах разрушений официальной информации нет. Воздушная тревога в регионе продолжается.

Напомним, военный эксперт предупредил, что ночь на 14 мая будет тяжелой, поскольку ВС РФ осуществляют комбинированную долговременную атаку по Украине.

Также сообщалось, что в Ровно "Шахед" упал на жилой дом. Уже известно о троих погибших.