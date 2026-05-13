Наймасовіша атака з початку війни: Закарпаття під ударами дронів, лунають вибухи

13 травня ЗС РФ влаштували масовану комбіновану атаку по Україні: сотні дронів уже залетіли в повітряний простір і продовжують залітати нові.

Наймасовішу атаку безпілотників від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на Закарпатті, про що повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

"Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде пізніше. Тривога ще триває! Закликаю жителів області не залишати укриттів!" — ідеться в повідомленні.

У соцмережах очевидці пишуть про вибухи у Сваляві, Ужгороді, проліт безпілотників у бік Мукачева. Жителі Ужгорода повідомляють, що після вибуху над містом здіймається дим.

Як пише журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела, є влучання. Під ударом — об'єкти критичної інфраструктури, промисловий район міста, складські приміщення.

Також у соцмережах публікували відео з "Шахедами", які пролітали над Буковелем.

Один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, над населеним пунктом теж здіймається величезний стовп диму.

Наразі про постраждалих і масштаби руйнувань офіційної інформації немає. Повітряна тривога в регіоні триває.

Нагадаємо, військовий експерт попередив, що ніч на 14 травня буде важкою, оскільки ЗС РФ здійснюють комбіновану довготривалу атаку по Україні.

Також повідомлялося, що в Рівному "Шахед" упав на житловий будинок. Уже відомо про трьох загиблих.