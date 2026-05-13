"Важка ніч буде": військовий експерт попередив українців про плани РФ

Удень, 13 травня, ЗС РФ почали масовану атаку дронами по Україні, яка, за даними розвідки, може затягнутися.

Комбінований удар по Україні матиме "тривалий характер", йдеться в заяві ГУР. За словами військового експерта, керівника безпекових проєктів Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павла Лакійчука, він, насамперед, спрямований на тиск на тил. Своєю думкою він поділився в бесіді з "Телеграфом".

"Перша і ключова мета — це деморалізація тилу для того, щоб Україна погодилася на капітуляцію, прийняла російські умови. А для досягнення є різні цілі: починаючи від ударів по внутрішній інфраструктурі, зовнішній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі життєзабезпечення, найбільш населеним пунктам. Усе воно лягає в одну канву", — вважає Лакійчук.

Перша хвиля була вночі та вранці, і щонайменше дві хвилі — вдень. Уже відомо про руйнування та жертви в західних регіонах України, а ворог продовжує запускати дрони.

Експерт зазначає, що ворог готувався до ракетно-дронового удару ще до 9 травня, про що свідчать перельоти стратегічної авіації, завантаження ракет на морські носії тощо.

"Не дарма і вище політичне керівництво попереджає про загрозу дуже потужного удару противника. Важка ніч буде", — підкреслює він.

Наслідки атаки залежатимуть від цілей і ефективності ППО. Розвідка попереджає, що в першій хвилі — сотні дронів різних типів, зокрема — ударні "Шахеди". Друга хвиля — ракети різних типів: балістика, крилаті ракети, серед них — морського базування.

Атака ЗС РФ по Україні: що відомо наразі

У ніч на 13 травня ЗС РФ запустили близько 140 дронів різних типів: вибухи лунали в Дніпропетровській області, під Києвом, в Одесі та Полтаві. В останній о 4:40 ранку прогриміли два вибухи. Ворог атакував дронами електропідстанцію, залишивши без електрики тисячі абонентів і сотні юридичних осіб.

Удень вибухи гриміли в Хмельницькому, Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Києві. У Рівному "Шахед" влучив по житловому будинку, уже відомо про трьох загиблих. Після ударів частина міста залишилася без світла.

В Одесі уламки дрона впали на дах, спровокувавши пожежу авто біля багатоповерхівки, двоє людей постраждали.

Нагадаємо, напередодні російський дрон влучив у житловий будинок у Кривому Розі. Двоє людей загинули, а дев'ятимісячній дівчинці відірвало ногу.

У ніч на 12 травня Збройні сили Російської Федерації запустили по Україні групу "Шахедів", які дісталися Києва, Дніпра, Вінниці, і полетіли далі в Хмельницьку область.

Раніше мер Івано-Франківська Руслан Марцінків попереджав про загрозу тривалої масованої атаки з боку РФ.