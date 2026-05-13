"Тяжелая ночь будет": военный эксперт предупредил украинцев о планах РФ

Днем, 13 мая, ВС РФ начали массированную атаку дронами по Украине, которая, по данным разведки, может затянуться.

Комбинированный удар по Украине будет носить "длительный характер", говорится в заявлении ГУР. По словам военного эксперта, руководителя проектов по безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павла Лакийчука, она, в первую очередь, направлена ​​на давление на тыл. Своим мнением он поделился в беседе с "Телеграфом".

"Первая и ключевая цель – это деморализация тыла для того, чтобы Украина согласилась на капитуляцию, приняла российские условия. А для достижения есть разные цели: начиная от ударов по внутренней инфраструктуре, внешней инфраструктуре, энергетической инфраструктуре жизнеобеспечения, наиболее населенным пунктам. Все оно ложится в одну канву", — считает Лакийчук.

Первая волна была ночью и утром, и не менее двух волн — днем. Уже известно о разрушениях и жертвах в западных регионах Украины, а враг продолжает запускать дроны.

Эксперт отмечает, что враг готовился к ракетно-дроновому удару еще до 9 мая, о чем свидетельствуют перелеты стратегической авиации, загрузка ракет на морские носители и тому подобное.

"Не зря и высшее политическое руководство предупреждает об угрозе очень мощного удара противника. Тяжелая ночь будет", — подчеркивает он.

Последствия атаки будут зависеть от целей и эффективности ПВО. Разведка предупреждает, что в первой волне — сотни дронов разных типов, в том числе — ударные "Шахеды". Вторая волна — ракеты разных типов: баллистика, крылатые ракеты, среди них — морского базирования.

Атака ВС РФ по Украине: что известно на данный момент

В ночь на 13 мая ВС РФ запустили около 140 дронов различных типов: взрывы раздавались в Днепропетровской области, под Киевом, в Одессе и Полтаве. В последней в 4:40 утра прогремели два взрыва. Враг атаковал дронами электроподстанцию, оставив без электричества тысячи абонентов и сотни юридических лиц.

Днем взрывы гремели в Хмельницком, Виннице, Ивано-Франковске, Луцке, Киеве. В Ровно "Шахед" попал по жилому дому, уже известно о трех погибших. Посде ударов часть города осталась без света.

В Одессе обломки дрона упали на крышу, спровоцировав пожар авто возле многоэтажки, двое людей пострадали.

Напомним, накануне российский дрон попал в жилой дом в Кривом Роге. Два человека погибли, а девятимесячной девочке оторвало ногу.

В ночь на 12 мая Вооруженные силы Российской Федерации запустили по Украине группу "Шахедов", которые добрались до Киева, Днепра, Винницы, и полетели дальше в Хмельницкую область.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупреждал об угрозе длительной массированной атаки со стороны РФ.