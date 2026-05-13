Украину ожидает две волны ударов РФ: какой план атаки "Шахедов", баллистики, крылатых ракет, — ГУР

Вооруженные силы Российской Федерации 13 мая проведут комбинированный массированный удар по Украине, предупредило Главное управление разведки Министерства обороны. Атака продлится долго и будет происходить двумя волнами. Под угрозой — критическая инфраструктура и крупные города. Какие типы вооружения используют ВС РФ и объекты под угрозой?

Атака ВС РФ 13 мая будет носить "длительный характер", говорится в заявлении ГУР в Telegram-канале. В первой волне будут идти сотни дронов разных типов, в том числе — ударные "Шахеды". Вторая волна — ракеты разных типов: баллистика, крылатые ракеты, среди них — морского базирования.

Украинские разведчики предупредили, какие цели под угрозой российского удара. Речь идет об объектах критической инфраструктуры в крупных городах. В частности, под удар может попасть энергетика, предприятия ВПК и здания органов власти.

"ГУР МО Украины напоминает о важности реагировать на сигналы воздушной тревоги и — как всегда в таких случаях — воспользоваться укрытиями", — подытожило ведомство.

Фото: Скриншот

Отметим, днем 13 мая об угрозе массированного обстрела Украины предупредил президент Владимир Зеленский. Согласно подсчетам мониторинговых каналов, в небе над страной находилось около 150 дронов различных типов, и прогнозировали, по примерам предыдущих атак, что их может быть до 450. Воздушные силы информировали о шести группах БпЛА, которые двигались с востока и юга в сторону западных областей.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов написал, что дроны РФ движутся по особой траектории — вплотную к границе с Беларусью. По его словам, речь идет о полосе шириной 5-10 км: БпЛА огибают границу, не залетая на белорусскую территорию. Таким образом РФ пытается истощить средства ПВО и установить, где находятся ЗРК и РЭБ, подытожил он. Похожая ситуация — на границе с Молдовой: об этом написали в канале "Подсолнух".

Предыдущие комбинированные массированные удары РФ состоялись в апреле 2026 года. Речь идет об атаках 2-3 апреля (542 дрона и 37 ракет), 15-16 апреля (659 дронов и 44 ракеты), 24-25 апреля (619 дронов и 47 ракет). Обычно среднее количество БпЛА, которые запускает РФ во время масштабных длительных ударов, — около 600, а ракет — около 40. Средняя суммарная эффективность средств ПВО, как свидетельствуют данные Воздушных сил, — около 93%.

Фото: Фокус

Напомним, в ночь на 13 мая ВС РФ запустили около 140 дронов различных типов: взрывы раздавались в Днепропетровской области, под Киевом, в Одессе и под Полтавой. Между тем накануне президент РФ Владимир Путин пригрозил ракетами-носителями ядерных боеголовок. Глава Кремля заявил, что установит на "Орешник" ядерный заряд, и похвастался пуском "Сармат" с дальностью до 35 тыс. км.