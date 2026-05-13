Україну очікує дві хвилі ударів РФ: який план атаки "Шахедів", балістики, крилатих ракет, — ГУР

Збройні сили Російської Федерації 13 травня проведуть комбінований масований удар по Україні, попередило Головне управління розвідки Міністерка оборони. Атака триватиме довго і відбуватиметься двома хвилями. Під загрозою — критична інфраструктура та великі міста. Які типи озброєння використають ЗС РФ та об’єкти під загрозою?

Атака ЗС РФ 13 травня матиме "тривалий характер", ідеться у заяві ГУР у Telegram-каналі. У першій хвилі ітимуть сотні дронів різних типів, у тому числі — ударні "Шахеди". Друга хвиля — ракети різних типів: балістика, крилаті ракети, серед них — морського базування.

Українські розвідники попередили, які цілі під загрозою російського удару. Ідеться про об'єкти критичної інфраструктури у великих містах. Зокрема, під удар може потрапити енергетика, підприємства ВПК та будівлі органів влади.

"ГУР МО України нагадує про важливість реагувати на сигнали повітряної тривоги та — як завжди в таких випадках — скористатись укриттями", — підсумувало відомство.

Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 13 травня про загрозу масованого обстрілу України попередив президент Володимир Зеленський. Згідно з підрахунками моніторингових каналів, у небі над країною перебувало близько 150 дронів різних типів, і прогнозували, за прикладами попередніх атак, що їх може бути до 450. Повітряні сили інформували про шість груп БпЛА, які рухалися зі сходу та півдня у бік західних областей.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов написав, що дрони РФ рухаються по особливій траєкторії — впритул до кордону з Білоруссю. З його слів, ідеться про смугу шириною 5–10 км: БпЛА огинають кордон, не залітаючи на білоруську територію. Таким чином РФ намагається виснажити засоби ППО та встановити, де перебувають ЗРК і РЕБ, підсумував він. Схожа ситуація — на кордоні з Молдовою: про це написали у каналі "Соняшник".

Попередні комбіновані масовані удари РФ відбулися у квітні 2026 року. Ідеться про атаки 2-3 квітня (542 дрони та 37 ракет), 15-16 квітня (659 дронів та 44 ракети), 24-25 квітня (619 дронів та 47 ракет). Звично, що середня кількість БпЛА, які запускає РФ під час масштабних тривалих ударів, — близько 600, а ракет — близько 40. Середня сумарна ефективність засобів ППО, як свідчать дані Повітряних сил, — близько 93%.

Нагадаємо, в ніч на 13 травня ЗС РФ запустили близько 140 дронів різних типів: вибухи лунали у Дніпропетровській області, під Києвом, в Одесі та під Полтавою. Тим часом напередодні президент РФ Володимир Путін пригрозив ракетами-носіями ядерних боєголовок. Очільник Кремля заявив, що встановить на "Орєшнік" ядерний заряд, та похвалився пуском "Сармат" із дальністю до 35 тис. км.