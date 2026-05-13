РФ запустила "Шахеды" в 5-километровой зоне возле Беларуси: особенности новой тактики, — "Флеш"

Вооруженные силы Российской Федерации придумали новую тактику пуска дронов-камикадзе "Шахед", которую применили во время атаки днем 13 мая, сообщил советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов. Беспилотники летят над украинской территорией вплотную к границе с Беларусью, но не пересекают ее. Какие особенности новой тактики Кремля во время обстрелов Украины?

Россияне запустили "вереницу" дронов, которые летят на расстоянии 5-10 км от границы Беларуси, говорится в заметке "Флеша" в Telegram-канале. При этом беспилотников много и они движутся один за другим, не пересекая белорусско-украинскую границу. По мнению советника министра обороны, РФ надеется таким способом истощить систему ПВО и добраться до западных областей.

Сообщение Бескрестнова появилось в 12 часов 13 мая, после заявления президент Владимира Зеленского о более сотни "Шахедов" в воздухе над Украиной. Эксперт опубликовал изображение — фрагмент Google maps, на котором широкая красная полоса показывает траекторию российских дронов. Видим, что полоса обходит все изгибы границы и направляется с восточного участка границы в Брянской области через Черниговскую, Киевскую, Житомирскую области — и дальше на запад.

Атака "Шахедов" — дроны РФ на границе с Беларусью, 13 мая Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Флеш" написал, что россияне надеются, что благодаря новой тактике много целей прорвется в западные регион Украины. Также он уточнил, что перед атакой ВС РФ хорошо изучили структуру системы ПВО на пути полета: хотели установить, где стоят средства РЭБ, где — установки ПВО. Отмечается, что Силы обороны должны "предусмотреть ходы врага".

"На этот раз Шахеды движутся вдоль границы РБ на расстоянии 5-10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве. Противник рассчитывает перегрузить наше ПВО, чтобы как можно больше целей прорвалось вглубь страны на Запад", — говорится в заметке Бескрестнова.

Эксперт также обратил внимание на еще одну особенность тактики налета РФ 13 мая. В частности, заметно, что дроны петляют по украинской территории и старательно облетают все изгибы границы, хотя могли бы вдвое сократить путь, если бы пролетели напрямик через Беларусь. По мнению Бескрестнова, подобный прием может говорить о том, что Москва так и не заставила Минск активнее включиться в войну, и президент Александр Лукашенко сопротивляется давлению.

Атака "Шахедов" — движение дронов по границе с Беларусью, но не через Беларусь, 13 мая Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Атака "Шахедов" — детали удара 13 мая

Отметим, Фокус писал об атаке "Шахедов" РФ, которая началась в ночь на 13 мая и продолжилась утром и днем. Мониторинговые каналы и Воздушные силы ВСУ информировали о движении около 150 российских дронов, которые двигались с востока и юга в южном направлении. Кроме того, отметили, что БпЛА действительно движутся вдоль границы Беларуси, а также вдоль границы Молдовы. На инфографике, созданной на основе данных о траектории "Шахедов", показали два направления движения. Кроме того, было предупреждение о возможном налете не 150, а 450 дронов РФ и об активности МиГ-31 на аэродроме "Саваслейка".

Атака "Шахедов" — траектория полета дронов РФ 13 мая Фото: Telegram

Тем временем военные администрации сообщила о последствиях ночной атаки "Шахедов". Взрывы прогремели в Днепропетровской, Одесской, Киевской и Харьковской областях. Кроме того, во время вечернего удара 12 мая в Кривом Роге погибли два человека.

