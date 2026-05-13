"Шахед" врезался в дом в Луцке, громко в Буковеле и Черновцах: что известно об атаке РФ (видео)

Днем 13 мая дроны-камикадзе "Шахед" добрались до Волынской области и ударили по зданию посреди людной улицы, сообщили в сети. Кроме того, о налете российских беспилотников сообщили из Хмельницкого, Винницы, Ивано-Франковска. Траектория БпЛА приближается к западным границам Украины, свидетельствуют данные командования. Какие последствия взрыва в Луцке и в других пострадавших областях?

Взрывы в Луцке прогремели около 13:13, и могли работать средства ПВО, написали в местном паблике. Перед этим информировали о российских беспилотниках, которые заметили в районе Владимира, Цумани и Колков. Впоследствии появилась информация о столбе дыма, который поднимается над областным центром. Между тем подтвердили попадания, но данных о пострадавших не было. Один из взрывов попал на камеру регистратора: "Шахед" ударил на расстоянии 5-10 метров от людей.

На одном из видео, снятых в Луцке, показали десятки людей, которые находились посреди площади в центре города. Когда "Шахед" пошел в "пике", взрослые и дети побежали в ближайший магазин, но тут как раз раздался взрыв.

Атака "Шахедов" — взрывы 13 мая в Луцке

Глава Волынской областной администрации Роман Романюк подтвердил налет на регион. В 13:15 чиновник призвал людей находиться в укрытиях и предупредил об угрозе для Камир-Каширского, Луцкого, Владимирского, Ковельского районов: есть ли жертвы российского удара и какие последствия, данных не было. Секретарь Луцкого городского совета Екатерина Школда написала в Telegram, что в городе слышали шесть взрывов: они раздавались с 13:19 по 14:42 (ориентировочно). Чиновница также сообщила о поражении в центре города и предупредила людей о перекрытии дорог: "в направлении ЦУМа, Луча, Набережной все мосты перекрыты".

Детали атаки дронов РФ 13 мая

Ровенская область. Около 14:48 стало известно о взрывах в этой области. Предварительная информация — поражение объекта гражданской инфраструктуры: россияне попали по жилому дому, написал глава ОВА Александр Коваль.

"По предварительной информации, 2 человека погибли и 4 ранены", — написал чиновник.

Ивано-Франковская область. В сети опубликовали кадры полета дрона РФ над Буковелем. Глава ОВА Светлана Онищук подтвердила атаку дронов на регион, но информации о взрывах нет. В серии сообщений говорится об угрозе для Коломыйского, Ивано-франковского, Калушского, Надворнянского, Верховинского районов.

Львовская область. Максим Козицкий в Telegram информировал о движении дронов РФ, которые зашли в область с админграницы с Тернопольской областью. Чиновник перечислил районы, которым угрожают российские БпЛА: Золочевский, Львовский, Шептицкий, Яворивский, Стрыйский и другие.

Тернопольская область. ОВА предупреждала о воздушной угрозе, но данных о взрывах не было.

Тем временем в канале "Николаевский Ванек", связанном с Силами обороны, написали о "Шахеде" РФ, который добрался до Черновцов, и о новых угрозах для Луцка. Также уточняются объекты, которые пострадали от дронов: это жилые дома, энергетика, железная дорога.

Атака "Шахедов" — цели ВС РФ 13 мая Фото: Скриншот

Отметим, 13 мая Фокус писал о взрывах в других областях Украины, которые прозвучали во время атаки РФ. Среди прочего, было громко в Хмельницком и Виннице. При этом ГУР Минобороны предупредило, что россияне планируют провести две волны атаки: сначала дронами, потом — баллистика и крылатые ракеты.

Напоминаем, вечером 12 мая стало известно о последствиях удара РФ по Кривому Рогу: местные власти сообщили о гибели людей.