"Шахед" врізався у будинок в Луцьку, гучно в Буковелі та Чернівцях: що відомо атаку РФ (відео)

Вдень 13 травня дрони-камікадзе "Шахед" дістались до Волинської області та вдарили по будівлі посеред людної вулиці, повідомили у мережі. Крім того, про наліт російських безпілотників повідомили з Хмельницького, Вінниці, Івано-Франківська. Траєкторія БпЛА наближається до західних кордонів України, свідчать дані командування. Які наслідки вибуху в Луцьку та в інших постраждалих областях?

Вибухи в Луцьку пролунали близько 13:13, і могли працювати засоби ППО, написали у місцевому пабліку. Перед цим інформували про російські безпілотники, які помітили у районі Володимира, Цумані та Колків. Згодом з'явилась інформація про стовп диму, який здіймається над обласним центром. Тим часом підтвердили два влучання, але даних про постраждалих не було. Один з вибухів потрапив на камеру реєстратора: "Шахед" влучив на відстані 5-10 метрів від людей.

На одному з відео, знятих в Луцьку, показали десятки людей, які перебували посеред площі в центрі міста. Коли "Шахед" пішов у "піке", дорослі та діти побігли до найближчого магазину, але тут саме пролунав вибух.

Атака "Шахедів" — вибухи 13 травня в Луцьку

Глава Волинської обласної адміністрації Роман Романюк підтвердив наліт на регіон. О 13:15 посадовець закликав людей перебувати в укриттях та попередив про загрозу для Камір-Каширського, Луцького, Володимирського, Ковельського районів: чи є жертви російського удару та які наслідки, даних не було. Секретарка Луцької міської ради Катерина Школда написала у Telegram, що у місті чули шість вибухів: вони лунали з 13:19 по 14:42 (орієнтовно). Посадовця також повідомила про ураження в центрі міста та попередила людей про перекриття доріг: "у напрямку ЦУМу, Променя, Набережної всі мости перекриті".

Деталі атаки дронів РФ 13 травня

Рівенська область. Близько 14:48 стало відомо про вибухи у цій області. Попередня інформація — ураження об'єкта цивільної інфраструктури: росіяни влучили по житловому будинку, написав глава ОВА Олександр Коваль.

"За попередньою інформацією, 2 людини загинуло та 4 поранені", — написав посадовець.

Івано-Франківська область. У мережі опублікували кадри польоту дрона РФ над Буковелем. Глава ОВА Світлана Онищук підтвердила атаку дронів на регіон, але інформації про вибухи немає. У серії дописів ідеться про загрозу для Коломийського, Івано-франківського, Калуського, Надвірнянського, Верховинського районів.

Львівська область. Максим Козицький у Telegram інформував про рух дронів РФ, які зайшли в область з адмінмежі з Тернопільською областю. Посадовець перелічив райони, яким загрожують російські БпЛА: Золочівський, Львівський, Шептицький, Яворівський, Стрийський та інші.

Тернопільська область. ОВА попереджала про повітряну загрозу, але даних про вибухи не було.

Тим часом у каналі "Миколаївський Ваньок", пов'язаному з Силами оборони, написали про "Шахед" РФ, який дістався до Чернівців, і про нові загрози для Луцька. Також уточнюються об'єкти, які постраждали від дронів: це житлові будинки, енергетика, залізниця.

Атака "Шахедів" — цілі ЗС РФ 13 травня Фото: Скриншот

Зазначимо, 13 травня Фокус писав про вибухи в інших областях України, які пролунали під час атаки РФ. Серед іншого, було гучно у Хмельницькому та Вінниці. При цьому ГУР Міноборони попередило, що росіяни планують провести дві хвилі атаки: спершу дронами, потім — балістика та крилаті ракети.

Нагадуємо, увечері 12 травня стало відомо про наслідки удару РФ по Кривому Рогу: місцева влада повідомила про загибель людей.