Ужгород уперше атакували дрони РФ: Угорщина поставила питання Москві

Ужгород уперше від початку повномасштабної війни зазнав атаки російських безпілотників, які влучили в об’єкт критичної інфраструктури на Закарпатті. Після ударів Угорщина викликала російського посла до Міністерства закордонних справ.

Мер Ужгорода Богдан Андріїв заявив, що місто вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії стало ціллю атаки безпілотників. За його словами, російські дрони влучили в об’єкт критичної інфраструктури.

"Зафіксовано влучання в об’єкт критичної інфраструктури. На щастя, жертв і постраждалих немає. На місцях працюють усі відповідні служби, триває ліквідація наслідків атаки та обстеження території. Дякую силам ППО, правоохоронцям та рятувальникам за професіоналізм і захист", — написав Андріїв у Facebook.

Того ж дня Угорщина викликала російського посла через атаку безпілотників по західній частині України, повідомив прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає Reuters.

В середу 13 травня Росія здійснила денну атаку дронами по території України. Унаслідок ударів на заході країни загинули щонайменше троє людей. Через масштабну повітряну атаку Польща, яка є членом НАТО, підняла в небо свої винищувачі.

Петер Мадяр повідомив, що російського посла викликали до Міністерства закордонних справ Угорщини в четвер вранці. За його словами, дипломат має зустрітися з міністеркою закордонних справ Анітою Орбан. Прем’єр Угорщини також зазначив, що Анiта Орбан під час зустрічі засудить удари російських безпілотників та поставить російській стороні питання щодо завершення війни проти України.

Раніше Анiта Орбан опублікувала відеозвернення у Facebook, у якому заявила, що Угорщина "рішуче засуджує" удари російських дронів по регіонах західної України, де проживають етнічні угорці. Посольство Росії в Будапешті на момент публікації не надало офіційного коментаря щодо ситуації.

Раніше ми також інформували, що під час атаки РФ по Україні дрони влучили поблизу залізничного вокзалу у Ковелі та в житловий будинок на Рівненщині. У низці західних областей працювала ППО, а місцева влада повідомляла про пошкодження цивільної інфраструктури.