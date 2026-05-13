Оточення Путіна хоче, щоб він закінчив війну в Україні, — ЗМІ

Володимир Путін постійно говорить про те, що Росія перемагає і не дає жодного натяку, що готовий до компромісу. І експерти вважають, що найближчі його союзники підштовхують його до припинення війни, інакше — йому кінець.

Доктор Марк Галеотті, історик, який спеціалізується на Росії, вважає, що натяки на це дав сам Путін під час свого урізаного параду на 9 травня, коли заявив запрошеним ветеранам, що війна може скоро закінчиться. Його цитує британське видання The i Paper.

Війна значною мірою зайшла в глухий кут, але ситуація в самій Росії загострюється. І для багатьох з оточення Путіна вплив війни в економічному і політичному плані вже досяг критичної точки.

Як сказав один впливовий російський політичний журналіст виданню The i Paper: "Витрачати ще рік і сотні тисяч людей на захоплення міст, які на той час перетворяться на руїни, їм здається безглуздим".

Однак Путін не з тих, кому можна прямо в обличчя сказати, що він не правий. Тому його підлеглі намагаються м'яко підштовхнути його до прийняття рішень, які вони хочуть, щоб він прийняв.

І експерти бачать натяки на подібну кампанію щодо України, яку проводять політичні технократи в Кремлі.

По-перше, нещодавно в пресу просочилася доповідь, підготовлена для Кремля ще в лютому. У ній у різких виразах описуються політичні ризики продовження так званої "спеціальної військової операції" проти України.

"Ми повинні знати, коли зупинитися", — ідеться в доповіді, в якій наголошується, що після певного моменту продовження війни в Україні буде "пірровою перемогою" і потребуватиме "перегляду фундаментальних позицій".

У доповіді передбачалося, що просте заморожування лінії фронту, можливо, навіть без частини Донбасу, що залишилася, можна представити як тріумф, оскільки Путін нібито "зірве плани Заходу щодо розширення і затягування конфлікту".

Водночас з'явилися дані опитувань, що показують падіння рейтингів Путіна. Його рейтинг схвалення в 65,6% високий за мірками будь-якого західного політика, але він все ще перебуває на найнижчому рівні з початку війни в Україні. Ці дані не були б опубліковані без "зеленого світла" від Кремля.

І ніби цього було недостатньо, партія Путіна "Єдина Росія" щойно опублікувала інструкцію для своїх співробітників передвиборчого штабу перед парламентськими виборами, які відбудуться 2026 року, про те, як відповідати на незручні запитання. З чого стає зрозуміло, що невдоволення в РФ зростає і заспокоїти росіян обіцянками перемоги та успіхами на фронті не виходить.

Цікаво те, що прихильники припинення війни, як і раніше, дуже сильно розходяться в думках щодо найкращого підходу. Деякі хотіли б, щоб Росія скоротила свої втрати зараз, інші, наприклад міністр закордонних справ Сергій Лавров, вважають, що Києву все ще необхідно вивести свої війська з останнього шматка Донбасу, перш ніж Москва зможе оголосити про мир.

Лавров виступає за продовження війни в Україні Фото: Flickr

Тим часом націоналісти і багато представників російського силового блоку лобіюють Путіна, щоб він продовжував боротьбу. Вони переконують його в тому, що цього року російські війська зможуть взяти останній шматок Донбасу, незважаючи ні на що.

Є також ультранаціоналісти, які закликають до ескалації конфлікту проти України, від коментаторів у соціальних мережах, які закликають до загальної мобілізації, до застосування тактичної ядерної зброї.

Путін — закоренілий прихильник нейтральних позицій, відомий тим, що відкладає ухвалення складних рішень якомога довше. Поки що він, схоже, схильний подивитися, чи зможе відновлений весняний наступ Росії принести успіхи на території України.

І ніхто не знає, коли Путін перестане вагатися, ймовірно, він чекає, що станеться щось, що прийме рішення за нього. Це може тривати до самої осені, коли виникне спокуса провести ще одну зиму, атакуючи українську енергосистему в надії зламати моральний дух українців. У попередні роки це не спрацьовувало.

Експерти також вказують ще на один аспект: Путін довгий час відмовлявся визнавати Володимира Зеленського законним президентом України. Але нещодавно він назвав його "паном Зеленським": "Маленький крок уперед, але все ж таки крок уперед", — іронічно резюмують журналісти.

