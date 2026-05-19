"Путин пожалеет": что на самом деле стоит за загадочным заявлением Си Цзиньпина о войне в Украине

Пока Путин демонстрирует "стратегическое партнерство" с Китаем, в мировых медиа все громче говорят о возможном давлении Пекина на Кремль. После загадочного заявления Си Цзиньпина о том, что российский президент может "пожалеть" о войне, эксперты заговорили о новом геополитическом сценарии: Китай может стать единственным игроком, способным заставить Россию завершить войну в Украине. Фокус выяснил, будет ли это китайское давление.

Во время закрытой встречи с Дональдом Трампом лидер Китая Си Цзиньпин якобы заявил, что Путин может "пожалеть" о вторжении в Украину. По данным западных медиа, эта тема прозвучала во время обсуждения войны и роли России в новой глобальной конфигурации.

Как пишет Financial Times, об этом Си сказал президенту США Дональду Трампу во время переговоров в Пекине. Собеседники издания утверждают, что китайский лидер ранее не позволял себе столь прямолинейных оценок относительно войны РФ против Украины.

На фоне этого, сегодня, 19 мая Путин прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином. Официально стороны говорят о "стратегическом партнерстве", энергетических проектах и координации позиций на международной арене. В то же время западные аналитики обращают внимание, что Пекин все активнее демонстрирует себя как отдельный глобальный центр силы, который не хочет полностью ассоциироваться с российской войной против Украины.

Відео дня

Именно на фоне этих заявлений и переговоров в Пекине все чаще звучат предположения, что Китай может постепенно менять свою роль в российско-украинской войне — от молчаливого партнера Кремля до одного из ключевых игроков, способных влиять на позицию Москвы. В то же время эксперты отмечают: у Пекина нет цели "спасать" Украину или разрушать Россию — Китай прежде всего действует в собственных глобальных интересах.

Китай получил "золотую акцию" влияния на Кремль

Политолог Олег Постернак считает, что именно изменение позиции Китая может стать ключом к завершению российско-украинской войны. По его словам, об этом он говорит уже почти два года, ведь именно совпадение интересов США и КНР в вопросе давления на Россию создает реальный шанс для дипломатического прорыва.

Эксперт предполагает, что во время переговоров Дональд Трамп мог попросить Си Цзиньпина повлиять на Путина для завершения войны. Такой вывод, по словам Постернака, можно сделать из нескольких сигналов одновременно. В частности, из заявлений главы китайской дипломатии Ван И относительно "украинского кризиса", а также из информации Financial Times о якобы критической оценке Путина со стороны Си Цзиньпина.

Политолог отмечает: именно украинский вопрос сейчас является едва ли не единственной темой, где США и Китай имеют больше шансов на взаимопонимание, чем в вопросах Тайваня, Ирана или торговых пошлин. По его мнению, тема войны РФ против Украины могла стать для Трампа и Си "единственным положительным фоном" встречи, который позволил сторонам сформировать определенную общую линию по влиянию на Кремль.

"Это открывает новые возможности для украинской дипломатии. Киеву сейчас важно активизировать контакты с Пекином и попытаться использовать китайское влияние для продвижения мирного урегулирования. Ведь именно Си Цзиньпин имеет "золотую акцию" влияния на Путина", — говорит Фокусу Постернак.

В то же время политолог подчеркивает, что для Китая война также была выгодной. По его словам, Пекин фактически "чужими руками" истощал ресурсы Запада, Украины и России. Однако завершение войны также открывает для КНР новые возможности.

"Во-первых, давление на Путина позволит Си Цзиньпину продемонстрировать себя глобальным центром силы и "архитектором стабильности". Во-вторых, завершение войны Китай сможет использовать для улучшения экономических отношений с Европой. В таком случае европейские страны могут начать воспринимать Китай как более прогнозируемого и стабильного партнера на фоне турбулентной политики Трампа", — продолжает политолог.

Эксперт добавляет, что понять реальный результат переговоров Си и Путина можно будет уже после встречи 19–20 мая. Если Кремль изменит риторику или начнет демонстрировать готовность к компромиссам — это станет признаком того, что Пекин действительно нажал на Москву. Если же риторика останется агрессивной, а Россия продолжит ядерные демонстрации, это будет означать, что Путин пытается показать Си собственную "силу" и нежелание полностью подчиняться китайскому влиянию.

Что касается конкретных рычагов давления, то, по словам Постернака, главный инструмент Китая — это прямая политическая и экономическая зависимость России. Си заинтересован в стабильной, но ослабленной России, которая будет оставаться источником дешевой нефти и газа для китайской экономики и рынком сбыта для китайских товаров. Именно поэтому, считает эксперт, Пекин не заинтересован ни в полном крахе России, ни в затягивании войны до полной дестабилизации ситуации.

"Путин хотел быть третьим в клубе великих, но его туда не позвали"

Политолог Игорь Рейтерович считает, что слова Си Цзиньпина о возможной "ошибке" Путина не стоит пока воспринимать как прямое давление Китая на Россию. По его мнению, скорее речь идет о констатации очевидного факта: война в Украине развивается совсем не так, как планировал Кремль.

"Путин начинал вторжение с совершенно другими целями, но ни одной из них так и не достиг. И хотя российские власти могут подавать это собственному населению как "победу", реальная ситуация для Кремля выглядит совсем иначе. Предполагаю, что разговор между Трампом и Си о России действительно мог состояться, а китайский лидер лишь озвучил то, что уже очевидно всем мировым игрокам: у Путина не было ни четкого плана войны, ни сценария выхода из нее", — говорит Фокусу Рейтерович.

В то же время политолог не исключает, что у Китая уже накопилось серьезное раздражение действиями Москвы. По его словам, это связано со многими факторами, но именно российско-украинская война стала главной причиной напряжения между Пекином и Кремлем. Особенно на фоне информации о том, что Путин якобы начал "тестировать" российское общество на готовность к заморозке войны без формальных мирных соглашений.

Отдельно Рейтерович обращает внимание на ядерную риторику России. По его мнению, регулярные заявления Кремля о ядерных учениях и испытаниях — это не только сигнал Западу, но и попытка надавить на сам Китай. По его словам, ядерное оружие — единственное, в чем Россия все еще имеет преимущество над Китаем, и Путин пытается использовать это как аргумент собственной "независимости".

Впрочем, эксперт считает, что такое поведение лишь больше раздражает Пекин. Китай, по словам Рейтеровича, неоднократно публично заявлял, что тема ядерной эскалации вообще не должна звучать. Поэтому Кремль, пытаясь демонстрировать силу, рискует получить противоположный эффект — еще большее охлаждение отношений с КНР.

По мнению политолога, отдельным ударом для Путина стала сама встреча Трампа и Си Цзиньпина. Рейтерович говорит, что российский президент давно хотел быть "третьим" в клубе мировых лидеров, которые решают глобальные вопросы, однако фактически остался за пределами этого процесса.

"Путин хотел бы быть третьим, но его там нет. И очевидно, что его там не будет, потому что ни США, ни Китай серьезно не воспринимают Россию как равного игрока", — объясняет эксперт.

Он отмечает, что в современном мире ключевую роль играют экономика, технологии и стратегическое видение будущего, а не только количество ядерных боеголовок.

Именно поэтому, считает Рейтерович, Путин сейчас пытается максимально быстро демонстрировать близость к Китаю — чтобы показать россиянам, будто Москва все еще остается частью большой геополитической игры. Однако на самом деле ни Пекин, ни Вашингтон не готовы дать Кремлю то, к чему он стремится.

Напомним, в России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях "угрозы агрессии". К маневрам привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетные войска, флот и дальнюю авиацию.

Также Беларусь объявила о начале учений по боевому применению ядерного оружия и ядерного обеспечения.