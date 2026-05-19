200 пусковых установок: Россия объявила о крупнейших ядерных учениях

В России с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях "угрозы агрессии". К маневрам привлекли более 64 тысяч военных, стратегические ракетные войска, флот и дальнюю авиацию.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России 19 мая.

В ведомстве заявили, что учения должны проверить готовность органов военного управления и войск к "предотвращению агрессии", а также усовершенствовать взаимодействие между подразделениями.

В учениях принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Во время практических действий планируют привести в готовность ряд подразделений ядерных сил и провести пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ.

Відео дня

По данным российского Минобороны, к маневрам привлекли более 7800 единиц военной техники, более 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок. Из них восемь являются стратегическими ракетными подводными лодками.

Также во время учений российские военные будут отрабатывать совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного на территории Беларуси.

Ранее Беларусь объявила о начале учений по боевому применению ядерного оружия и ядерному обеспечению. К тренировкам привлекли ракетные войска и авиацию, а вместе с российской стороной военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов и их подготовку к применению.

В Минобороны Беларуси заявляли, что во время учений особое внимание уделят скрытому перемещению подразделений, работе из неподготовленных районов и проверке готовности военных выполнять боевые задачи на всей территории страны.

Недавно в приграничных районах Беларуси ограничили доступ к лесам на фоне военных учений и активности армии. Эксперты не исключали, что эти территории могли использовать для перемещения техники, сокрытия подразделений и подготовки возможных операций РФ.