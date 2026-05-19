200 пускових установок: Росія оголосила про одні з найбільших ядерних навчань

У Росії з 19 по 21 травня проведуть навчання з підготовки та застосування ядерних сил в умовах "загрози агресії". До маневрів залучили понад 64 тисячі військових, стратегічні ракетні війська, флот і дальню авіацію.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії 19 травня.

У відомстві заявили, що навчання мають перевірити готовність органів військового управління та військ до “запобігання агресії”, а також вдосконалити взаємодію між підрозділами.

У навчаннях беруть участь Ракетні війська стратегічного призначення, Північний і Тихоокеанський флоти, командування дальньої авіації, а також частина сил Ленінградського та Центрального військових округів.

Під час практичних дій планують привести в готовність низку підрозділів ядерних сил і провести пуски балістичних та крилатих ракет по полігонах на території РФ.

За даними російського Міноборони, до маневрів залучили понад 7800 одиниць військової техніки, понад 200 ракетних пускових установок, більш як 140 літальних апаратів, 73 надводні кораблі та 13 підводних човнів. Із них вісім є стратегічними ракетними підводними човнами.

Також під час навчань російські військові відпрацьовуватимуть спільну підготовку та застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.

Раніше Білорусь оголосила про початок навчань із бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення. До тренувань залучили ракетні війська й авіацію, а разом із російською стороною військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів і їхню підготовку до застосування.

У Міноборони Білорусі заявляли, що під час навчань особливу увагу приділять прихованому переміщенню підрозділів, роботі з непідготовлених районів і перевірці готовності військових виконувати бойові завдання на всій території країни.

Нещодавно в прикордонних районах Білорусі обмежили доступ до лісів на тлі військових навчань та активності армії. Експерти не виключали, що ці території могли використовувати для переміщення техніки, приховування підрозділів і підготовки можливих операцій РФ.