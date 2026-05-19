"Может пожалеть": Си Цзиньпин указал Трампу на ошибку Путина в Украине

Китайский лидер Си Цзиньпин считает, что кремлевский диктатор Владимир Путин пожалеть о своем вторжении в Украину.

Об этом он сказал президенту США Дональду Трампу на прошлой неделе во время визита в Китай главы Белого дома в ходе обширных переговоров, которые затронули Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Если ранее во время встреч Цзиньпина с 46-м президентом США Джо Байденом глава КНР не заходил так далеко в своих комментариях относительно действий Путина в Украине, то сейчас более конкретно озвучивает собственное мнение.

Это откровение появилось в преддверии прибытия Путина в Китай 19 мая на саммит, спустя четыре дня после того, как Цзиньпин принимал президента США на их второй встрече после возвращения Трампа в Белый дом.

Кроме того, комментарий Си Цзиньпина о Путине прозвучал на фоне того, что война РФ против Украины после четырех лет зашла в тупик, особенно с учетом того, что Киев стал эффективнее использовать удары беспилотников для нападения на российские войска и цели. Особенно показательной в этом плане стала атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье.

Глава Кремля начал вторжение в Украину в феврале 2022 года, через три недели после поездки в Китай, в ходе которой он и Си Цзиньпин объявили о "безграничном" партнерстве.

Его двухдневный визит проходит спустя 25 лет после того, как тогдашний президент Цзян Цзэминь подписал с Путиным договор о дружбе между Китаем и Россией.

Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. Белый дом также отказался от комментариев. Администрация Трампа 17 мая опубликовала информационный бюллетень о саммите в Пекине, но в нем не было упоминания о разговорах о Путине или войне на Украине.

Напомним, накануне Россия атаковала в Черном море судно, на борту которого был экипаж из Китая. Обошлось без пострадавших, но борт получил повреждения.

Также сообщалось, что Китай снабжает РФ и Иран комплектующими для дронов.