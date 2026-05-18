Удар ЗС РФ по китайському судну: у ВМС ЗСУ показали кадри наслідків

Російська армія під час атаки на Одесу в ніч на 18 травня влучила ударним дроном у торгове судно Китаю.

Першим про те, що трапилося, повідомив спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, а тепер інформацію про удар по судну з громадянами Китаю офіційно підтвердило і командування, опублікувавши фото наслідків удару на офіційних сторінках у соцмережах.

"Сьогодні вранці ворожий ударний БПЛА атакував суховантаж "KSL DEYANG", який перебував у морі недалеко від Одещини. Судно ходить під прапором Маршаллових островів, а його судновласник із КНР. На борту екіпаж із громадян Китаю. Росія вкотре демонструє, що її атаки становлять загрозу не тільки для України, тепер це ризик навіть для її найближчих партнерів, чиї судна опиняються в Чорному морі", — йдеться в публікації.

На опублікованому знімку видно чорний слід від гару.

Судно, в яке влучив ворожий дрон Фото: ВМС ВСУ

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав, що борт був пошкоджений під час прямування українським коридором на вхід у порт Чорноморська:

"Судно отримало пошкодження, виникла пожежа, яку екіпаж ліквідував своїми силами. На щастя, постраждалих немає. Незважаючи на атаку, судно продовжило рух. Це вже третє цивільне судно, пошкоджене внаслідок сьогоднішніх атак ворога".

Сьогодні ЗС РФ масовано вдарила по Одесі та Дніпру. Унаслідок ворожої атаки в Київському та Приморському районах Одеси зафіксовано влучання БпЛА у три житлові будинки. Постраждали 59-річний чоловік і 11-хлопчик.

Атака на Дніпро тривала шість годин. Ворог використав 524 ударні дрони і 22 ракети різних типів. Поранення дістали 18 осіб, зокрема двоє дітей.

