Удар ВС РФ по китайскому судну: в ВМС ВСУ показали кадры последствий
Российская армия во время атаки на Одессу в ночь на 18 мая попала ударным дроном в торговое судно Китая.
Первым о случившемся сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, а теперь информацию об ударе по судну с гражданами Китая официально подтвердило и командование, опубликовав фото последствий удара на официальных страницах в соцсетях.
"Сегодня утром вражеский ударный БПЛА атаковал сухогруз "KSL DEYANG", который находился в море недалеко от Одесщины. Судно ходит под флагом Маршалловых островов, а его судовладелец из КНР. На борту экипаж из граждан Китая. Россия в очередной раз демонстрирует, что ее атаки представляют угрозу не только Украине, теперь это риск даже для ее ближайших партнеров, чьи суда оказываются в Черном море", — говорится в публикации.
На опубликованном снимке виден черный след от гари.
Сегодня ВС РФ массировано ударила по Одессе и Днепру. В результате вражеской атаки в Киевском и Приморском районах Одессы зафиксировано попадание БпЛА в три жилых дома. Пострадали 59-летний мужчина и 11-мальчик.
Атака на Днепр продолжалась шесть часов. Враг использовал 524 ударных дрона и 22 ракеты разных типов. Ранения получили 18 человек, в том числе двое детей.
Напомним, россияне атаковали дронами Кривой Рог. Повреждена транспортная инфраструктура.
Также сообщалось, что удар по Украине 14 мая аналитики называют местью за уничтожение Черноморского флота.