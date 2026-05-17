Повреждена транспортная инфраструктура: россияне атаковали дронами Кривой Рог

В воскресенье днем, 17 мая, россияне атаковали Днепропетровскую область. Под ударом оказался Кривой Рог.

Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Кривой Рог, нанеся несколько ударов по городу. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

На месте попаданий возник пожар, добавил чиновник.

По его словам, в результате ударов повреждена транспортная инфраструктура.

И.о. председателя Криворожской РВА Виталий Шпак также сообщил о серии взрывов и поврежденной транспортной инфраструктуре в городе.

Взрыв в Кривом Роге Фото: соцсети

На месте работают все соответствующие службы, добавил он. Информация о пострадавших уточняется.

Местные каналы публикуют момент взрыва после удара вражеского БПЛА.

Согласно информации Воздушных сил ВСУ, Кривой Рог россияне атакуют еще с ночи.

Как сообщали в ГСЧС, в Криворожском районе в результате атак повреждены объект инфраструктуры и частный дом, пострадали четыре человека.

Кроме Криворожского, ночью россияне атаковали Никопольский с Синельниковским районами и город Днепр. Были повреждены предприятие, объект инфраструктуры, жилые дома и многоэтажки, пострадали 8 человек.

Напомним, в ночь на 17 мая российские войска нанесли удары "Шахедами" по Харькову, Запорожью и Днепру, в результате чего во всех городах зафиксированы разрушения, также есть раненые.

Фокус писал, что во время атаки с 13 на 14 мая, которая длилась целые сутки, россияне запустили по украинцам 1560 дронов разных типов и 56 ракет.