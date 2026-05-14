РФ с начала атаки выпустила более 1500 дронов: БПЛА продолжают фиксировать над Украиной, — Зеленский

Российские оккупанты продолжают атаковать Украину. Общая продолжительность атаки составляет уже около суток. За это время ВС РФ успели выпустить более 1560 дронов.

Основной целью ночной атаки был Киев. За ночь враг использовал более 670 ударных дронов и 56 ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что удары наносились баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами. В столице зафиксированы повреждения на 20 локациях. Также под ударом была Киевская область, энергетическая инфраструктура Кременчуга на Полтавщине и портовая и жилая застройка в Черноморске Одесской области.

"Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке — в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди", — сообщил Зеленский.

Відео дня

При этом президент отметил, что с начала 13 мая ВС РФ применили более 1560 дронов против наших городов и общин. Он подчеркнул, что это не похоже на действия тех, кто считает, что война скоро завершится.

"Важно, чтобы партнеры не молчали об этом ударе. И так же важно продолжать поддержку защиты нашего неба. Программа PURL нужна, чтобы Украина могла защититься от таких ударов баллистики. И так же в интересах всех, кто хочет мира, нужно продолжать давление на Россию", — заявил глава государства.

Атака России продолжается

С утра Воздушные силы ВСУ информируют о том, что БПЛА в дальнейшем залетают в Украину.

С 7 утра вражеские дроны были зафиксированы в Киевской, Житомирской, Одесской, Запорожской и Черниговской областях. Также фиксировались КАБы в сторону севера Харьковской области.

Ночная атака на Украину

В Воздушных силах ВСУ отчитались, что ночью ВС РФ использовали три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы.

Ночью враг массированно атаковал Киев и Киевскую область. Наибольшие повреждения получил Дарницкий район столицы, где частично обвалились конструкции многоэтажки.

Также Фокус писал, что в Киевской области в результате массированного российского обстрела пострадали семь человек, среди них — ребенок. В целом, враг атаковал сразу несколько районов области — Обуховский, Броварской, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский.

Ранее сообщалось об атаке россиян, которая может длиться 3 дня

11 мая городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города о возможных обстрелах в следующие 72 часа.

СМИ со ссылкой на мониторинговые каналы писали, что Россия готовит серию атак продолжительностью трое суток, и главными целями могут стать Киев, Днепр, Луцк, Львов, Ивано-Франковск и Одесса. Во время нее ВС РФ могут применить:

до 50 крылатых ракет "Х-101";

до 30 баллистических ракет "Искандер-М";

до 15 крылатых ракет "Искандер-К";

до 18 крылатых ракет типа "Калибр";

рекордное количество ударных/имитационных БПЛА;

до 7х аэробаллистических ракет типа Х-47М2 "Кинжал".

Президент Владимир Зеленский 13 мая заявил, что после ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары.

В ГУР 13 мая заявили, что Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам Украины, который, по оценке ГУР, может пройти в две волны. В разведке также отметили, что Россия демонстративно таким образом отвергла перемирие.

А советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что массированная комбинированная атака ВС РФ по Украине, которая продолжается с ночи 13 мая, может затянуться до обеда 14 мая. В частности он предупреждал о пусках ракет ночью, а затем новую волну беспилотников.