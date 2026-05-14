Комбинированная атака на Киев: количество раненых возросло, в ГСЧС показали последствия (фото, видео)

В Киеве возросло количество раненых в результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 14 мая. Столицу накрыл дым после пожаров.

По состоянию на утро было известно уже о по меньшей мере 16 пострадавших в результате удара по столице, еще один человек погиб. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Перед этим мэр Виталий Кличко информировал о по меньшей мере 11 раненых в результате атаки на столицу.

Также последствия атаки на столицу уточнили в ГСЧС:

Дарницкий район: попадание в многоэтажный жилой дом, обрушились конструкции. 10 человек спасены, на месте проводится аварийно-спасательные работы. По другому адресу в районе произошло падение обломков на территорию АЗС;

Соломенский район: произошло возгорание припаркованного автомобиля;

Голосеевский район: обнаружены обломки на проезжей части;

Святошинский район: зафиксировано падение обломков на открытую территорию;

Оболонский район: зафиксировано падение обломков на открытые территории и на 3-этажное здание паркинга и бизнес-центра. По другому адресу обломки повредили квартиру в жилом доме на 12 этаже и попадание в 25-этажный недострой, известно о раненых;

Днепровский район: в результате атаки произошло возгорание на крыше 5-этажного жилого дома. По другой — попадание БпЛА в пятиэтажку. Также зафиксировано поражение частного жилого дома, гаражей и припаркованного авто.

Также в ГСЧС показали кадры спасения человека в Дарницком районе Киева, где обвалились конструкции многоэтажного жилого дома.

Напомним, ночью россияне массированно атаковали Киев "Шахедами", баллистическими и крылатыми ракетами: столица несколько часов находилась под вражеским ударом.

Также в ночь на 14 мая враг атаковал дронами и баллистическими ракетами Полтавщину, в Кременчуге прогремели мощные взрывы.