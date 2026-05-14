Масштабная воздушная тревога: россияне атаковали Украину баллистикой и "Шахедами", взлетел МиГ-31К

В ночь на 14 мая россияне запустили по Украине баллистические ракеты, а также подняли в воздух МиГ-31К — носителя гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", которая представляет угрозу для всех регионов страны. Параллельно враг массированно атаковал Украину "Шахедами".

Воздушную тревогу на фоне угрозы объявили в ряде северных, южных, восточных и центральных областей. Фокус передает, что известно об обстреле.

Около 00:50 часов по Украине начала распространяться воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Через несколько минут военные зафиксировали пуски врагом скоростных целей в направлении города Кременчуг на Полтавщине. Корреспондент Фокуса сообщил, что в городе раздались взрывы.

Председатель Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич также писал, что область находится под российской атакой.

Відео дня

Также Воздушные силы информировали, что россияне подняли в небо истребители МиГ-31К. Однако пусков аэробаллистических ракет на момент публикации не поступало.

Мониторинговые каналы также предупреждали, что в направлении Кременчуга движутся десятки вражеских БпЛА. Предварительно, враг мог направить на город около 40 ударных дронов.

Стоит заметить, что по состоянию на 01:10 часов мониторинговые каналы фиксировали в небе над Украиной около 80 вражеских дронов. Наибольшее количество было сосредоточено на Полтавщине, Днепропетровщине, Сумщине.

monitor | ориентировочная карта движения "Шахедов" в небе над Украиной по состоянию на 01:10 часов 14 мая

После 01:00 часов военные также зафиксировали движение скоростных целей через Полтавскую область в направлении Черкасской или Киевской области. Впоследствии Воздушные силы уточнили, что ракета движется в направлении Киева. Мониторинговые каналы отмечают, что это, вероятно, крылатая ракета.

Информация о последствиях атаки на момент публикации уточняется. Данных о раненых, жертвах или разрушениях не поступало.

Напомним, в результате массированной атаки на Львовщину 13 мая начались массовые обесточивания в регионе.

Также во время обстрела 13 мая российский дрон влетел в дом на Ривненщине, а в Ковеле упал возле вокзала.