В Львовской области массовые обесточивания после атаки РФ: без света 17 населенных пунктов

Во Львовской ОВА сообщили, что враг атаковал объекты энергетики и промышленности на Львовщине.

По состоянию на 18.16 председатель ОВА Максим Козицкий сообщает, что в результате падения обломков поврежден один жилой дом, выбиты окна, повреждена крыша.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Сейчас без электроснабжения во Львовской области более 10 тысяч абонентов. 17 населенных пунктов обесточены полностью, 9 — частично. На местах работают аварийные службы.

Воздушная тревога длилась несколько часов, отбой объявили только в 18.00.

Другие регионы сообщили об атаке на объекты инфраструктуры, но пока не сообщали об обесточивании.

Так, Максим Билецкий, председатель Закарпатской ОГА сообщил, что 13 мая в области зафиксировали самый массированный обстрел с начала полномасштабного вторжения: "Есть прилеты по объектам критической инфраструктуры в нескольких районах".

"По информации военных, во время вражеской атаки на территорию области залетело 11 воздушных целей (БпЛА типа "Шахед", "Герань"). Большинство удалось сбить и подавить средствами РЭБ. К сожалению, отдельные беспилотники достигли целей. Последствия ударов не являются критическими для функционирования объектов жизнеобеспечения... Самое главное — пострадавших в результате сегодняшней воздушной атаки нет", — сообщил Билецкий.

Последствия обстрела Закарпатья Фото: Мирослав Билецкий, глава Закарпатской ОГА

Журналисты Фокуса сообщают, что в Хмельницкой области также исчезали вода и свет после атаки, сейчас они постепенно возвращаются.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что нельзя назвать случайностью одну из самых длинных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай — с визитом, от которого многие ожидают.

"В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу — пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", — подчеркнул Зеленский.

13 мая россияне запускают волны "шахедов" против регионов Украины, и в частности целенаправленно в регионы, которые ближе всего к границам стран НАТО. С начала суток уже было не менее 800 российских дронов: "Уже были попадания в Закарпатье, на Львовщине, на Волыни, также во Франковске, Ровенской области. К сожалению, есть попадания и во многих других наших областях: Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Днепровской, Кировоградской, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черкасской, Харьковской, Херсонской. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых, и среди них есть дети. К сожалению, шесть человек погибли".

Зеленский отметил, что по данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины, ведь цель РФ перегрузить ПВО и "вызвать как можно больше горя и боли именно в эти дни".

Напомним, на фоне массированной атаки россиян Словакия закрыла все переходы на границе с Украиной.

Также российский дрон залетел в Молдову и уже несколько раз исчезал с радаров.