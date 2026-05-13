На Львівщині масові знеструмлення після атаки РФ: без світла 17 населених пунктів

У Львівській ОВА повідомили, що ворог атакував об'єкти енергетики та промисловості на Львівщині.

Станом на 18.16 голова ОВА Максим Козицький повідомляє, що внаслідок падіння уламків пошкоджений один житловий будинок, вибиті вікна, пошкоджений дах.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Зараз без електропостачання у Львівській області понад 10 тисяч абонентів. 17 населених пунктів знеструмлені повністю, 9 – частково. На місцях працюють аварійні служби.

Повітряна тривога тривала кілька годин, відбій оголосили тільки о 18.00.

Інші регіони повідомили про атаку на об'єкти інфраструктури, але поки не повідомляли про знеструмлення.

Так, Максим Білецький, голова Закарпатської ОВА повідомив, що 13 травня в області зафіксували наймасованіший обстріл з початку повномасштабного вторгнення: "Є прильоти по обʼєктах критичної інфраструктури в кількох районах".

"За інформацією військових, під час ворожої атаки на територію області залетіло 11 повітряних цілей (БпЛА типу "Шахед", "Герань"). Більшість вдалося збити та подавити засобами РЕБ. На жаль, окремі безпілотники досягли цілей. Наслідки ударів не є критичними для функціонування обʼєктів життєзабезпечення… Найголовніше – постраждалих унаслідок сьогоднішньої повітряної атаки немає", — повідомив Білецький.

Наслідки обстрілу Закарпаття Фото: Мирослав Білецький, голова Закарпатської ОДА

Журналісти Фокусу повідомляють, що у Хмельницькій області також зникали вода та світло після атаки, нині вони поступово повертаються.

Президент України Володимир Зеленський вже заявив, що не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують.

"У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", — наголосив Зеленський.

13 травня росіяни запускають хвилі "шахедів" проти регіонів України, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Від початку доби вже було щонайменше 800 російських дронів: "Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській. Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло".

Зеленський наголосив, що за даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України, адже мета РФ перенавантажити ППО і "спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями".

Нагадаємо, на тлі масованої атаки росіян Словаччина закрила всі переходи на кордоні із Україною.

Також російський дрон залетів до Молдови і вже кілька разів зникав з радарів.