Російський "Шахед" залетів у Молдову: що відомо (відео)

Судячи з повідомлень Міністерства оборони, російський дрон все ще блукає в повітряному просторі Молдови.

Міністерство оборони Молдови 13 травня повідомило, що дрон незаконно перетнув повітряний простір Молдови. Інцидент стався на тлі масованої атаки безпілотників по Україні. Літальний апарат помітили і зняли на відео жителі Бєльц. За їхніми словами, може йтися про бойовий безпілотник типу "Шахед", повідомляє UNI Media.

В інтернеті було опубліковано кілька знімків його польоту. За даними Міністерства оборони, повітряний простір у північних і центральних районах було тимчасово закрито.

За даними Міністерства оборони, безпілотник пролетів над державним кордоном з боку Вінниці, у бік села Сауча, Окницького району.

"О 16:05 місцеві жителі помітили безпілотник над містом Бєльці, що рухався за траєкторією в напрямку району Унгені", — ідеться в повідомленні.

Згодом, о 16:19, безпілотний літальний апарат був виявлений системами спостереження за повітряним простором Національної армії в районі Лепушна, округ Гінчешті, о 16:23 — поблизу району Керпінені, округ Гінчешті, і рухався в південному напрямку країни.

Спостереження за траєкторією тривало до 16:26, після чого безпілотник зник з радарів поблизу села Мінгір Хінчештського району.

О 16:55 безпілотник знову з'явився на радарах, після чого зник із радарів у районі Джурджулешті.

О 16:59 повітряний простір у північній і центральній частинах було знову відкрито.

У Міноборони Молдови попросили людей бути обережними і в тому разі, якщо дрон знову з'явиться в небі — негайно повідомити за номером 112.

Нагадаємо, 13 травня ЗС РФ влаштували масовану комбіновану атаку по Україні: сотні дронів уже залетіли в повітряний простір і продовжують залітати нові.

Також повідомлялося, що в Рівному "Шахед" упав на житловий будинок. Уже відомо про трьох загиблих.