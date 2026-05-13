Российский "Шахед" залетел в Молдову: что известно (видео)
Судя по сообщениям Министерства обороны, российский дрон все еще блуждает в воздушном пространстве Молдовы.
Министерство обороны Молдовы 13 мая сообщило, что дрон незаконно пересек воздушное пространство Молдовы. Инцидент произошел на фоне массированной атаки беспилотников по Украине. Летательный аппарат заметили и сняли на видео жители Бельц. По их словам, речь может идти о боевом беспилотнике типа "Шахед", сообщает UNI Media.
В интернете были опубликованы несколько снимков его полета. По данным Министерства обороны, воздушное пространство в северных и центральных районах было временно закрыто.
По данным Министерства обороны, беспилотник пролетел над государственной границей со стороны Винницы, в сторону села Сауча, Окнитского района.
"В 16:05 местные жители заметили беспилотник над городом Бельцы, движущийся по траектории в направлении района Унгени", - сказано в сообщении.
Впоследствии, в 16:19, беспилотный летательный аппарат был обнаружен системами наблюдения за воздушным пространством Национальной армии в районе Лэпушна, округ Хинчешти, в 16:23 – вблизи района Кэрпинени, округ Хинчешти, и двигался в южном направлении страны.
Наблюдение за траекторией продолжалось до 16:26, после чего беспилотник исчез с радаров вблизи села Мингир Хинчештского района.
В 16:55 беспилотник вновь появился на радарах, после чего исчез с радаров в районе Джурджулешти.
В 16:59 воздушное пространство в северной и центральной частях было вновь открыто.
В Минобороны Молдовы попросили людей быть осторожными и в том случае, если дрон опять появится в небе – немедленно сообщить по номеру 112.
Напомним, 13 мая ВС РФ устроили массированную комбинированную атаку по Украине: сотни дронов уже залетели в воздушное пространство и продолжают залетать новые.
Также сообщалось, что в Ровно "Шахед" упал на жилой дом. Уже известно о троих погибших.