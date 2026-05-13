Словаччина закрила всі прикордонні переходи з Україною: у чому причина

Повідомляють, що всі прикордонні переходи з Україною закриті до подальшого повідомлення.

Фінансове управління заявило, що це зроблено з міркувань безпеки, не надавши додаткових подробиць. Цей крок, ймовірно, пов'язаний із масштабною атакою Росії на кілька українських міст, включно з Ужгородом, повідомляє Dennikn.

Російські безпілотники завдали ударів по Ужгороду недалеко від кордону зі Словаччиною, що, за словами української влади, є наймасштабнішим нападом на Закарпатський регіон на заході України з початку повномасштабної війни.

Голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький підтвердив факти вибухів у кількох територіальних громадах регіону. Незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, область стала метою масованого повітряного терору. Наразі місцева влада збирає дані про руйнування та можливих постраждалих.

Також росіяни атакували Івано-Франківськ, є повідомлення про роботу ППО в Чернівцях.

Нагадаємо, росіяни випустили сотні дронів по Україні. Відомо також про поранених і загиблих у різних регіонах. У Рівненській області дрон влучив у житловий будинок.

Також російський дрон залетів до Молдови і вже кілька разів зникав з радарів.