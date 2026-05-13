Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной: в чем причина

Сообщается, что все пограничные переходы с Украиной закрыты до дальнейшего уведомления.

Финансовое управление заявило, что это сделано по соображениям безопасности, не предоставив дополнительных подробностей. Этот шаг, вероятно, связан с масштабной атакой России на несколько украинских городов, включая Ужгород, сообщает Dennikn.

Российские беспилотники нанесли удары по Ужгороду недалеко от границы со Словакией , что, по словам украинских властей, является самым масштабным нападением на Закарпатский регион на западе Украины с начала полномасштабной войны.

Глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий подтвердил факты взрывов в нескольких территориальных общинах региона. Несмотря на относительную удаленность от линии фронта, область стала целью массированного воздушного террора. В настоящее время местные власти собирают данные о разрушениях и возможных пострадавших.

Также россияне атаковали Ивано-Франковск, есть сообщения о работе ПВО в Черновцах.

Напомним, россияне выпустили сотни дронов по Украине. Известно также о раненых и погибших в разных регионах. В Ровенской области дрон попал в жилой дом.

Также российский дрон залетел в Молдову и уже несколько раз пропадал с радаров.