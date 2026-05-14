Масштабна повітряна тривога: росіяни атакували Україну балістикою та "Шахедами", злетів МіГ-31К

У ніч на 14 травня росіяни запустили по Україні балістичні ракети, а також підняли у повітря МіГ-31К — носія гіперзвукової аеробалістичної ракети Х-47м2 комплексу "Кинджал", яка становить загрозу для всіх регіонів країни. Паралельно ворог масовано атакував Україну "Шахедами".

Повітряну тривогу на тлі загрози оголосили у низці північних, південних, східних та центральних областей. Фокус передає, що відомо про обстріл.

Близько 00:50 години Україною почала поширюватися повітряна тривога. Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Через кілька хвилин військові зафіксували пуски ворогом швидкісних цілей у напрямку міста Кременчук на Полтавщині. Кореспондент Фокусу повідомив, що у місті пролунали вибухи.

Голова Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич також писав, що область перебуває під російською атакою.

Також Повітряні сили інформували, що росіяни підняли у небо винищувачі МіГ-31К. Проте пусків аеробалістичних ракет на момент публікації не надходило.

Моніторингові канали також попереджали, що у напрямку Кременчука рухаються десятки ворожих БпЛА. Попередньо, ворог міг спрямувати на місто близько 40 ударних дронів.

Варто зауважити, що станом на 01:10 годину моніторингові канали фіксували у небі над Україною близько 80 ворожих дронів. Найбільша кількість була зосереджена на Полтавщині, Дніпропетровщині, Сумщині.

monitor | орієнтовна карта руху "Шахедів" у небі над Україною станом на 01:10 годину 14 травня

Після 01:00 години військові також зафіксували рух швидкісних цілей через Полтавську область у напрямку Черкащини або Київщини. Згодом Повітряні сили уточнили, що ракета рухається у напрямку Києва. Моніторингові канали зазначають, що це, ймовірно, крилата ракета.

Інформація щодо наслідків атаки на момент публікації уточнюється. Даних щодо поранених, жертв чи руйнування не надходило.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Львівщину 13 травня почалися масові знеструмлення в регіоні.

Також під час обстрілу 13 травня російський дрон влетів у будинок на Рівненщині, а у Ковелі впав біля вокзалу.