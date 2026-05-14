В Киеве прогремела серия мощных взрывов: ВС РФ атакуют Украину крылатыми ракетами и бьют баллистикой

Ночью россияне запустили по Украине баллистические и крылатые ракеты. Мощные взрывы прогремели в столице, власти заявляют о пожаре и разрушениях.

Киев оказался под комбинированной атакой "Шахедов" и баллистических ракет. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

По данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, враг около 03:20 часов направил несколько баллистических ракет на столицу. На фоне атаки в Киеве прогремели сильные взрывы, сообщала корреспондент Фокуса.

Параллельно россияне продолжали бить по столице "Шахедами". Ткаченко отметил, что в Днепровском районе БпЛА, предварительно попал в крышу жилой пятиэтажки. В Голосеевском районе столицы обломки сбитого дрона упали на проезжую часть.

Мэр Виталий Кличко впоследствии уточнил, что в Днепровском районе пожар в пятиэтажке вспыхнул из-за падения обломков вражеских дронов. Экстренные службы уже отправились на места, сообщил мэр.

Вскоре стало известно о других последствиях массированной атаки. В КГВА сообщили, что в Соломенском районе на парковке в результате атаки горит автомобиль, в Оболонском — повреждено нежилое здание. По другой локации в Днепровском районе поврежден жилой дом.

Около 03:30 часов атака на столицу продолжилась. Враг снова направил на Киев баллистические ракеты, а также группы крылатых ракет взяли курс в направлении столицы.

Воздушные силы предупреждали, что крылатые ракеты заходят на город сразу с нескольких направлений: восточного и южного.

Информация о последствиях атаки, разрушениях, раненых или жертвах уточняется.

Напомним, в ночь на 14 мая россияне также атаковали баллистикой и "Шахедами" Кременчуг на Полтавщине.

Также 13 мая россияне впервые атаковали дронами Ужгород: Венгрия задала вопрос Москве.