Угроза комбинированного удара для Киева: россияне массированно атакуют Украину "Шахедами", в столице взрывы

В ночь на 14 мая россияне массированно запустили ударные беспилотники по Украине. В воздушном пространстве фиксируют более 100 вражеских дронов, большинство которых взяли курс в направлении Киева.

Для Киева этой ночью существует угроза массированной комбинированной атаки россиян. Об этом предупредил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.

"Угроза комбинированной атаки на столицу. В направлении Киева много вражеских БПЛА. Также возможны пуски ракет", — говорится в сообщении чиновника.

Воздушные силы тем временем предупредили о движении групп вражеских дронов в направлении Киева с востока.

По данным мониторингового канала monitor, по состоянию на 02:30 часов группы БпЛА атаковали Киевскую область в непосредственной близости к столице. Также группы дронов двигались мимо Кропивницкого в направлении Черкасской области, с вероятным курсом дальше на Киевщину.

monitor | карта движения "Шахедов" над Украиной по состоянию на 02:30 часов 14 мая

Тем временем киевляне начали готовиться провести ночь в метро на фоне угроз. В местных каналах показали кадры.

Вскоре в Киеве начали раздаваться взрывы.

Стоит заметить, что после полуночи 14 мая россияне уже атаковали Украину баллистическими ракетами: серия взрывов прогремела в Кременчуге на Полтавщине.

13 мая советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал, что массированная атака россиян может продолжиться до обеда 14 мая.