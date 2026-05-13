Массированная атака РФ может продолжаться до завтрашнего обеда, — "Флеш"

Массированная комбинированная атака ВС РФ по Украине, которая продожается с ночи 13 мая, может затянуться до завтрашнего обеда.

Ночью возможны запуски ракет, а затем, не исключено, еще одна волна дронов. Такое предположение высказал эксперт по вопросам РЭС и связи, советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире телеканала ICTV.

"Мы понимаем, что они накопили достаточно запасов, чтобы атаковать нас сегодня и завтра. Это действительно может быть очень трудным. Я, как и все официальные структуры, обращаюсь к людям, с просьбой искать укрытия и пытаться минимизировать риски, которые могут быть от "Шахедов"", — предупредил Бескрестнов.

Сейчас под атакой западные регионы. Впервые "Шахеды" атаковали Ужгород, а Закарпатье переживает самый масштабный налет дронов с начала полномасштабного вторжения. Известно о прилетах в Ужгороде, Львовской области, Ивано-Франковске, где дрон попал в жилой дом.

Ранее под ударом был Ровно, где в результате атаки "Шахеда" по жилому дому погибли три человека.

Сегодня ГУР сообщало, что Россия начала длительный обстрел Украины, который может продлиться не одни сутки.

В свою очередь мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив писал про 72 часа опасности.

Президент Владимир Зеленский ранее предупредил, что после ночной атаки российских дронов-камикадзе "Шахед" и других типов в течение дня состоятся новые удары. В то же время Воздушные силы информировали о нескольких группах беспилотников, которые кружили над центральными регионами, над Киевской областью и направлялись на запад.

Напомним, что известно на данный момент о последствиях вражеских атак по Украине.