Масована атака РФ може тривати до завтрашнього обіду, — "Флеш"

Масована комбінована атака ЗС РФ по Україні, яка триває з ночі 13 травня, може затягнутися до завтрашнього обіду.

Уночі можливі запуски ракет, а потім, не виключено, ще одна хвиля дронів. Таке припущення висловив експерт з питань РЕБ і зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми розуміємо, що вони накопичили достатньо запасів, щоб атакувати нас сьогодні і завтра. Це дійсно може бути дуже важким. Я, як і всі офіційні структури, звертаюся до людей, з проханням шукати укриття і намагатися мінімізувати ризики, які можуть бути від "Шахедів"", — попередив Бескрестнов.

Зараз під атакою західні регіони. Уперше "Шахеди" атакували Ужгород, а Закарпаття переживає наймасштабніший наліт дронів від початку повномасштабного вторгнення. Відомо про прильоти в Ужгороді, Львівській області, Івано-Франківську, де дрон влучив у житловий будинок.

Раніше під ударом було Рівне, де внаслідок атаки "Шахеда" по житловому будинку загинуло троє людей.

Сьогодні ГУР повідомляло, що Росія почала тривалий обстріл України, який може тривати не одну добу.

Зі свого боку мер Івано-Франківська Руслан Марцінків писав про 72 години небезпеки.

Президент Володимир Зеленський раніше попередив, що після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари. Водночас Повітряні сили інформували про кілька груп безпілотників, які кружляли над центральними регіонами, над Київською областю та прямували на захід.

