Загроза комбінованого удару для Києва: росіяни масовано атакують Україну "Шахедами"
У ніч на 14 травня росіяни масовано запустили ударні безпілотники по Україні. У повітряному просторі фіксують понад 100 ворожих дронів, більшість яких взяли курс у напрямку Києва.
Для Києва цієї ночі існує загроза масованої комбінованої атаки росіян. Про це попередив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
"Загроза комбінованої атаки на столицю. В напрямку Києва багато ворожих БпЛА. Також можливі пуски ракет", — йдеться у повідомленні чиновника.
Повітряні сили тим часом попередили про рух груп ворожих дронів у напрямку Києва зі сходу.
За даними моніторингового каналу monitor, станом на 02:30 годину групи БпЛА атакували Київщину у безпосередній близькості до столиці. Також групи дронів рухалися повз Кропивницький у напрямку Черкащини, з ймовірним курсом далі на Київщину.
Тим часом кияни почали готуватися провести ніч у метро на тлі загроз. У місцевих каналах показали кадри.
Новина доповнюється…
Варто зауважити, що після опівночі 14 травня росіяни вже атакували Україну балістичними ракетами: серія вибухів прогриміла у Кременчуці на Полтавщині.
13 травня радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що масована атака росіян може продовжитися до обіду 14 травня.