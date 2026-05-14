У Києві пролунала серія потужних вибухів: ЗС РФ атакують Україну крилатими ракетами і б'ють балістикою

Уночі росіяни запустили по Україні балістичні та крилаті ракети. Потужні вибухи прогриміли у столиці, влада заявляє про пожежу та руйнування.

Київ опинився під комбінованою атакою "Шахедів" та балістичних ракет. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За даними Повітряних сил та моніторингових каналів, ворог близько 03:20 години спрямував кілька балістичних ракет на столицю. На тлі атаки у Києві пролунали сильні вибухи, повідомляла кореспондентка Фокусу.

Паралельно росіяни продовжували бити по столиці "Шахедами". Ткаченко зазначив, що у Дніпровському районі БпЛА, попередньо влучив, в дах житлової п'ятиповерхівки. В Голосіївському районі столиці уламки збитого дрона впали на проїжджу частину.

Мер Віталій Кличко згодом уточнив, що у Дніпровському районі пожежа у п'ятиповерхівці спалахнула через падіння уламків ворожих дронів. Екстрені служби вже відправилися на місця, повідомив мер.

Невдовзі стало відомо про інші наслідки масованої атаки. У КМВА повідомили, що у Соломʼянському районі на парковці внаслідок атаки горить автомобіль, в Оболонському — пошкоджена нежитлова будівля. За іншою локацією в Дніпровському районі пошкоджено житловий будинок.

Близько 03:30 години атака на столицю продовжилася. Ворог знову спрямував на Київ балістичні ракети, а також групи крилатих ракет взяли курс у напрямку столиці.

Повітряні сили попереджали, що крилаті ракети заходять на місто одразу з кількох напрямків: східного та південного.

Інформація щодо наслідків атаки, руйнування, поранених чи жертв уточнюється.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, у ніч на 14 травня росіяни також атакували балістикою і "Шахедами" Кременчук на Полтавщині.

Також 13 травня росіяни вперше атакували дронами Ужгород: Угорщина поставила питання Москві.