Комбінована атака на Київ: кількість поранених зросла, у ДСНС показали наслідки (фото, відео)

У Києві зросла кількість поранених внаслідок масованої комбінованої атаки росіян у ніч на 14 травня. Столицю накрив дим після пожеж.

Станом на ранок було відомо вже про щонайменше 16 постраждалих внаслідок удару по столиці, ще одна людина загинула. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Перед цим мер Віталій Кличко інформував про щонайменше 11 поранених внаслідок атаки на столицю.

Також наслідки атаки на столицю уточнили у ДСНС:

Дарницький район: влучання в багатоповерховий житловий будинок, обрушились конструкції. 10 осіб врятовано, на місці проводиться аварійно-рятувальні роботи. За іншою адресою в районі сталося падіння уламків на територію АЗС;

влучання в багатоповерховий житловий будинок, обрушились конструкції. 10 осіб врятовано, на місці проводиться аварійно-рятувальні роботи. За іншою адресою в районі сталося падіння уламків на територію АЗС; Солом'янський район: сталось загоряння припаркованого автомобіля;

сталось загоряння припаркованого автомобіля; Голосіївський район: виявлені уламки на проїжджій частині;

виявлені уламки на проїжджій частині; Святошинський район: зафіксовано падіння уламків на відкриту територію;

зафіксовано падіння уламків на відкриту територію; Оболонський район: зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на 3-поверхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. За іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25-поверхову недобудову, відомо про поранених;

зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на 3-поверхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. За іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25-поверхову недобудову, відомо про поранених; Дніпровський район: внаслідок атаки сталось загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку, гаражів та припаркованого авто.

Відео дня

Також у ДСНС показали кадри порятунку людини у Дарницькому районі Києва, де обвалились конструкції багатоповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, уночі росіяни масовано атакували Київ "Шахедами", балістичними та крилатими ракетами: столиця кілька годин перебувала під ворожим ударом.

Також у ніч на 14 травня ворог атакував дронами і балістичними ракетами Полтавщину, у Кременчуці пролунали потужні вибухи.