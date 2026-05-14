РФ від початку атаки випустила понад 1500 дронів: БПЛА надалі фіксують над Україною, — Зеленський

Російські окупанти продовжують атакувати Україну. Загальна тривалість атаки складає вже близько доби. За цей час ЗС РФ встигли випустити понад 1560 дронів.

Основною ціллю нічної атаки був Київ. За ніч ворог використав понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що удари завдавалися балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. У столиці зафіксовано пошкодження на 20 локаціях. Також під ударом була Київська область, енергетична інфраструктура Кременчука на Полтавщині та портова та житлова забудова у Чорноморську на Одещині.

"Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці — у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди", — повідомив Зеленський.

При цьому президент зазначив, що з початку 13 травня ЗС РФ застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Він наголосив, що це не схоже на дії тих, хто вважає, що війна скоро завершиться.

"Важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар. І так само важливо продовжувати підтримку захисту нашого неба. Програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. І так само в інтересах усіх, хто прагне миру, потрібно продовжувати тиск на Росію", — заявив глава держави.

З ранку Повітряні сили ЗСУ інформують про те, що БПЛА надалі залітають в Україну.

З 7 ранку ворожі дрони були зафіксовані на Київщині, Житомирщині, Одещині, Запоріжжі та Чернігівщині. Також фіксувалися КАБи в бік півночі Харківської області.

У Повітряних силах ЗСУ відзвітували, що вночі ЗС РФ використали три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також були запущені дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори.

Вночі ворог масовано атакував Київ та Київську область. Найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район столиці, де частково обвалилися конструкції багатоповерхівки.

Також Фокус писав, що у Київській області внаслідок масованого російського обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина. В цілому, ворог атакува одразу в кілька районів області — Обухівський, Броварський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський.

11 травня міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків попередив жителів міста про можливі обстріли в наступні 72 години.

ЗМІ з посиланням на моніторингові канали писали, що Росія готує серію атак тривалістю три доби, і головними цілями можуть стати Київ, Дніпро, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Одеса. Під час неї ЗС РФ можуть застосувати:

до 50 крилатих ракет "Х-101";

до 30 балістичних ракет "Іскандер-М";

до 15 крилатих ракет "Іскандер-К";

до 18 крилатих ракет типу "Калібр";

рекордна кількість ударних/імітаційних БПЛА;

до 7х аеробалістичних ракет типу Х-47М2 "Кинджал".

Президент Володимир Зеленський 13 травня заявив , що після нічної атаки російських дронів-камікадзе "Шахед" та інших типів протягом дня відбудуться нові удари.

У ГУР 13 травня заявили, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах України, який, за оцінкою ГУР, може пройти у дві хвилі. У розвідці також наголосили, що Росія демонстративно таким чином відкинула перемир'я.

А радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що масована комбінована атака ЗС РФ по Україні, яка триває з ночі 13 травня, може затягнутися до обіду 14 травня. Зокрема він попереджав про пуски ракет вночі, а потім нову хвилю безпілотників.