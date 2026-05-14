РФ масовано вдарила по 6 районах Київщини: є руйнування та постраждалі, серед них дитина (фото)

14 травня у Київській області внаслідок масованого російського обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина. Загалом, ворог атакував область ракетами та дронами та спричинив руйнування в кількох районах.

Як повідомляють у ДСНС України, наслідки ударів зафіксовані одразу в кількох районах області — Обухівському, Броварському, Фастівському, Бориспільському та Білоцерківському. Найбільше людей постраждало у Бориспільському районі — п’ятеро, серед них і дитина. Натомість у Фастівському районі травмовано ще двох осіб. Окремо зазначається, що з багатоповерхівки в Бориспільському районі довелося евакуювати 30 мешканців через небезпеку та руйнування.

Рятувальники повідомляють про значні пошкодження житлових будинків, квартир, господарських споруд та автомобілів. У кількох населених пунктах виникли пожежі, які оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. На місцях працюють рятувальники та психологи, які допомагають людям оговтатися після пережитого. Однак остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються.

До цього, близько 6 ранку на своїй сторінці в Telegram голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник писав, що вся ніч для регіону пройшла під масованими ударами. За його словами, російські війська цілеспрямовано били по мирних населених пунктах, застосовуючи дрони та ракети.

Також він повідомив про постраждалих та уточнив, що внаслідок обстрілу на Київщині зазнали поранень цивільні, серед них — 3-річна дитина. У Бориспільському районі госпіталізували 27-річного чоловіка з множинними осколковими пораненнями та 56-річну жінку з травмами, спричиненими вибухом.

Ще троє постраждалих у цьому районі — дитина та дві жінки 20 і 37 років — отримали медичну допомогу на місці, госпіталізація їм не знадобилася.

У Фастівському районі травм зазнали дві жінки 32 і 42 років: одна має поранення кінцівок, інша перебуває у стані гострої стресової реакції. Обом надали необхідну допомогу на місці.

За його даними, станом на ранок наслідки атаки зафіксовані щонайменше у шести районах Київщини:

у Бучанському районі виникла пожежа складського приміщення та загорілися два автомобілі;

в Обухівському районі пошкоджені приватні будинки;

у Броварському — житло, автомобіль і підприємство;

у Бориспільському районі пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, господарські споруди, підприємство та транспорт;

у Фастівському районі постраждала багатоповерхова будівля;

а в Білоцерківському — приватний будинок.

На місцях продовжують працювати всі служби — розбирають завали, гасять залишкові осередки вогню та допомагають людям, чиї домівки постраждали від обстрілу. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

"Ворог вкотре воює проти самого життя. Хоче посіяти страх і зламати нас. Але Київщина вистояла і тримається. Ми допоможемо кожній постраждалій родині, відновимо все пошкоджене та обов’язково станемо ще сильнішими", — написав Микола Калашник.

Нагадаємо, що сьогодні під атакою також опинилася столиця України, де внаслідок масованого комбінованого обстрілу загинула щонайменше одна людина, ще 16 отримали поранення. У місті зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та численні падіння уламків у різних районах, зокрема найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де частково обвалилися конструкції багатоповерхівки та проводилася евакуація мешканців.

Також Фокус писав, що станом на 7 ранку у Києві продовжувала діяти повітряна тривога, а сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.