Російські БпЛА атакували Київ зранку: у місті лунають вибухи, працюють сили ППО, — КМВА

У Києві вранці 14 травня пролунали вибухи під час чергової повітряної атаки РФ на столицю. У місті продовжує діяти повітряна тривога, а сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.

Як йдеться в дописі на сторінці в Telegram Київської міської військової адміністрації, станом на 7:00 у Києві було чути вибухи. Варто зауважити, що цієї ночі ворог масовано атакував місто.

"Сили ППО продовжують працювати над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", — повідомили у КМВА.

Зокрема, як повідомляли місцеві Telegram-канали, зранку БпЛА не припиняли кружляти над містом. Крім того, кілька ворожих дронів українські сили ППО успішно збили в небі над столицею.

Крім того, начальник Київської міської військової адміністрації станом на 07:10 писав, що у Дарницькому районі пошкоджено фасад багатоповерхівки. За його словами, на прибудинковій території сталася пожежа, там горять авто.

Масований обстріл Києва у ніч на 14 травня — що про це відомо

У ніч на 14 травня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ, унаслідок чого загинула щонайменше одна людина, ще 16 отримали поранення. У столиці зафіксували руйнування житлових будинків, пожежі та падіння уламків у кількох районах міста, а після ударів Київ накрив густий дим.

Найбільше руйнувань сталося у Дарницькому районі, де через влучання обвалилися конструкції багатоповерхівки, а рятувальники проводили евакуацію людей. Також наслідки атаки зафіксували у Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Голосіївському та Святошинському районах столиці.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ балістичними та крилатими ракетами, а також ударними дронами типу "Шахед". Близько 03:20 ворог спрямував на столицю кілька балістичних ракет, а згодом продовжив комбінований удар крилатими ракетами та БпЛА, які заходили на місто одразу з кількох напрямків.