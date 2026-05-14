Российские БпЛА атаковали Киев утром: в городе раздаются взрывы, работают силы ПВО, — КГВА

В Киеве утром 14 мая прозвучали взрывы во время очередной воздушной атаки РФ на столицу. В городе продолжает действовать воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.

Как говорится в заметке на странице в Telegram Киевской городской военной администрации, по состоянию на 7:00 в Киеве были слышны взрывы. Стоит заметить, что этой ночью враг массированно атаковал город.

"Силы ПВО продолжают работать над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", — сообщили в КГВА.

В частности, как сообщали местные Telegram-каналы, утром БпЛА не прекращали кружить над городом. Кроме того, несколько вражеских дронов украинские силы ПВО успешно сбили в небе над столицей.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации по состоянию на 07:10 писал, что в Дарницком районе поврежден фасад многоэтажки. По его словам, на придомовой территории произошел пожар, там горят авто.

Массированный обстрел Киева в ночь на 14 мая — что об этом известно

В ночь на 14 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев, в результате чего погиб по меньшей мере один человек, еще 16 получили ранения. В столице зафиксировали разрушения жилых домов, пожары и падение обломков в нескольких районах города, а после ударов Киев накрыл густой дым.

Больше всего разрушений произошло в Дарницком районе, где из-за попадания обвалились конструкции многоэтажки, а спасатели проводили эвакуацию людей. Также последствия атаки зафиксировали в Днепровском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Святошинском районах столицы.

В частности, ночью российские войска атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами типа "Шахед". Около 03:20 враг направил на столицу несколько баллистических ракет, а затем продолжил комбинированный удар крылатыми ракетами и БпЛА, которые заходили на город сразу с нескольких направлений.