РФ массированно ударила по 6 районам Киевщины: есть разрушения и пострадавшие, среди них ребенок (фото)

14 мая в Киевской области в результате массированного российского обстрела пострадали семь человек, среди них — ребенок. В общем, враг атаковал область ракетами и дронами и вызвал разрушения в нескольких районах.

Как сообщают в ГСЧС Украины, последствия ударов зафиксированы сразу в нескольких районах области — Обуховском, Броварском, Фастовском, Бориспольском и Белоцерковском. Больше всего людей пострадало в Бориспольском районе — пятеро, среди них и ребенок. Зато в Фастовском районе травмированы еще два человека. Отдельно отмечается, что из многоэтажки в Бориспольском районе пришлось эвакуировать 30 жителей из-за опасности и разрушений.

Спасатели сообщают о значительных повреждениях жилых домов, квартир, хозяйственных построек и автомобилей. В нескольких населенных пунктах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС. На местах работают спасатели и психологи, которые помогают людям оправиться после пережитого. Однако окончательные масштабы разрушений еще уточняются.

Відео дня

До этого, около 6 утра на своей странице в Telegram глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник писал, что вся ночь для региона прошла под массированными ударами. По его словам, российские войска целенаправленно били по мирным населенным пунктам, применяя дроны и ракеты.

Также он сообщил о пострадавших и уточнил, что в результате обстрела на Киевщине получили ранения гражданские, среди них — 3-летний ребенок. В Бориспольском районе госпитализировали 27-летнего мужчину с множественными осколочными ранениями и 56-летнюю женщину с травмами, вызванными взрывом.

Еще трое пострадавших в этом районе — ребенок и две женщины 20 и 37 лет — получили медицинскую помощь на месте, госпитализация им не понадобилась.

В Фастовском районе травмы получили две женщины 32 и 42 лет: одна имеет ранения конечностей, другая находится в состоянии острой стрессовой реакции. Обеим оказали необходимую помощь на месте.

По его данным, по состоянию на утро последствия атаки зафиксированы по меньшей мере в шести районах Киевской области:

в Бучанском районе возник пожар складского помещения и загорелись два автомобиля;

в Обуховском районе повреждены частные дома;

в Броварском — жилье, автомобиль и предприятие;

в Бориспольском районе повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, предприятие и транспорт;

в Фастовском районе пострадало многоэтажное здание;

а в Белоцерковском — частный дом.

На местах продолжают работать все службы — разбирают завалы, тушат остаточные очаги огня и помогают людям, чьи дома пострадали от обстрела. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

"Враг в очередной раз воюет против самой жизни. Хочет посеять страх и сломать нас. Но Киевщина выстояла и держится. Мы поможем каждой пострадавшей семье, восстановим все поврежденное и обязательно станем еще сильнее", — написал Николай Калашник.

Напомним, что сегодня под атакой также оказалась столица Украины, где в результате массированного комбинированного обстрела погиб по меньшей мере один человек, еще 16 получили ранения. В городе зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и многочисленные падения обломков в разных районах, в частности наибольшие повреждения получил Дарницкий район, где частично обвалились конструкции многоэтажки и проводилась эвакуация жителей.

Также Фокус писал, что по состоянию на 7 утра в Киеве продолжала действовать воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.