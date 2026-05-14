Росія запустила по Україні понад 600 БпЛА: у Києві зросла кількість постраждалих, деталі (фото)

У ніч на 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні за останній час. Для масованого удару окупанти застосували понад 700 повітряних цілей — ракети різних типів та ударні безпілотники. Варто зазначити, що основний напрямок атаки припав на Київ.

У Повітряних Силах ЗС України повідомили в Telegram, що атака почалася ввечері 13 травня і тривала протягом усієї ночі. Після денного нальоту дронів, коли російська сторона вже використала близько 800 безпілотників, обстріл продовжився із застосуванням ракет і БпЛА.

В цілому, українські радіотехнічні підрозділи зафіксували 731 повітряну ціль, серед них було — 56 ракет і 675 безпілотників різних типів.

У публікації зазначається, що Росія використала три аеробалістичні ракети "Кинджал", 18 балістичних ракет "Іскандер-М" та С-400, а також 35 крилатих ракет Х-101. Також були запущені дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас", боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори з території Росії та окупованого Криму.

Загалом, повітряну оборону України забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на ранок сили ППО збили або подавили 693 цілі. Серед них 41 ракета та 652 безпілотники. Зокрема, збито 29 крилатих ракет Х-101 і 12 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400.

Попри роботу ППО, зафіксовані влучання 15 ракет і 23 дронів у 24 локаціях. Також уламки збитих цілей впали ще у 18 місцях.

Наслідки нічної атаки по Києву 14 травня — що відомо станом на ранок

Станом на ранок 14 травня у Києві триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки російських військ, яка охопила одразу кілька районів столиці. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування житлових будинків та об’єктів цивільної інфраструктури, є постраждалі та загиблий.

У Національній поліції України повідомляють, що правоохоронці продовжують документувати наслідки обстрілу та фіксують пошкодження у Шевченківському, Печерському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Солом’янському, Деснянському, Святошинському та Голосіївському районах. На місцях працюють слідчі групи та всі екстрені служби.

За попередніми даними, у місті пошкоджено багатоквартирні будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі та припарковані автомобілі. Найбільших руйнувань зазнав Дарницький район, де внаслідок влучання обвалилися конструкції дев’ятиповерхового житлового будинку. Під завалами перебувають люди, триває пошуково-рятувальна операція.

У ДСНС додають, що в Дарницькому районі вже вдалося врятувати 27 людей. Рятувальники продовжують розбір завалів, а також ліквідацію пожежі кількох автомобілів у дворі житлового будинку. Роботи з ліквідації наслідків атаки також тривають в Оболонському та Голосіївському районах.

Крім того, близько 9 ранку міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість постраждалих зросла до 32 осіб, із них 20 перебувають у лікарнях. Також у стаціонарі наразі слідкують за станом дитини.

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог масовано атакував Київ та Київську область. Зокрема, у столиці найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де частково обвалилися конструкції багатоповерхівки. Відомо, що в місті зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі та численні падіння уламків у різних районах.

Крім того, станом на 7 ранку у Києві продовжувала діяти повітряна тривога, а сили протиповітряної оборони працюють над знищенням ворожих цілей.

Також Фокус писав, що у Київській області внаслідок масованого російського обстрілу постраждали семеро людей, серед них — дитина. В цілому, ворог атакува одразу в кілька районів області — Обухівський, Броварський, Фастівський, Бориспільський та Білоцерківський.