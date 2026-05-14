Россия запустила по Украине более 600 БпЛА: в Киеве возросло количество пострадавших, детали (фото)

В ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. Для массированного удара оккупанты применили более 700 воздушных целей — ракеты различных типов и ударные беспилотники. Стоит отметить, что основное направление атаки пришлось на Киев.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщили в Telegram, что атака началась вечером 13 мая и продолжалась в течение всей ночи. После дневного налета дронов, когда российская сторона уже использовала около 800 беспилотников, обстрел продолжился с применением ракет и БпЛА.

В целом, украинские радиотехнические подразделения зафиксировали 731 воздушную цель, среди них было — 56 ракет и 675 беспилотников различных типов.

В публикации отмечается, что Россия использовала три аэробаллистические ракеты "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400, а также 35 крылатых ракет Х-101. Также были запущены дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы с территории России и оккупированного Крыма.

В общем, воздушную оборону Украины обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на утро силы ПВО сбили или подавили 693 цели. Среди них 41 ракета и 652 беспилотника. В частности, сбито 29 крылатых ракет Х-101 и 12 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

Несмотря на работу ПВО, зафиксированы попадания 15 ракет и 23 дронов в 24 локациях. Также обломки сбитых целей упали еще в 18 местах.

Последствия ночной атаки по Киеву 14 мая — что известно по состоянию на утро

По состоянию на утро 14 мая в Киеве продолжается ликвидация последствий массированной ночной атаки российских войск, которая охватила сразу несколько районов столицы. В результате ударов зафиксированы разрушения жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие и погибший.

В Национальной полиции Украины сообщают, что правоохранители продолжают документировать последствия обстрела и фиксируют повреждения в Шевченковском, Печерском, Дарницком, Днепровском, Оболонском, Соломенском, Деснянском, Святошинском и Голосеевском районах. На местах работают следственные группы и все экстренные службы.

По предварительным данным, в городе повреждены многоквартирные дома, нежилые помещения, бизнес-центр, автосалон, гаражи и припаркованные автомобили. Наибольшие разрушения претерпел Дарницкий район, где в результате попадания обвалились конструкции девятиэтажного жилого дома. Под завалами находятся люди, продолжается поисково-спасательная операция.

В ГСЧС добавляют, что в Дарницком районе уже удалось спасти 27 человек. Спасатели продолжают разбор завалов, а также ликвидацию пожара нескольких автомобилей во дворе жилого дома. Работы по ликвидации последствий атаки также продолжаются в Оболонском и Голосеевском районах.

Кроме того, около 9 утра городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших возросло до 32 человек, из них 20 находятся в больницах. Также в стационаре сейчас следят за состоянием ребенка.

Напомним, что сегодня ночью враг массированно атаковал Киев и Киевскую область. В частности, в столице наибольшие повреждения получил Дарницкий район, где частично обвалились конструкции многоэтажки. Известно, что в городе зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и многочисленные падения обломков в разных районах.

Кроме того, по состоянию на 7 утра в Киеве продолжала действовать воздушная тревога, а силы противовоздушной обороны работают над уничтожением вражеских целей.

Также Фокус писал, что в Киевской области в результате массированного российского обстрела пострадали семь человек, среди них — ребенок. В целом, враг атаковал сразу несколько районов области — Обуховский, Броварской, Фастовский, Бориспольский и Белоцерковский.