Россия открыла "сезон" массированных ударов: чего ждать после атаки на Киев 14 мая

Более полутора тысяч дронов, десятки ракет и разрушенный дом в Киеве — Россия осуществила одну из самых масштабных воздушных атак за все время большой войны. Фокус выяснил, как РФ смогла перегрузить украинскую оборону, почему часть ракет "легко" долетела до столицы и готовится ли Кремль к новым комбинированным ударам.

В ночь на 14 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку по Украине с применением баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет, а также большого количества ударных дронов типа Shahed. Воздушные тревоги раздавались почти по всей территории страны, а основными направлениями удара стали Киев, Полтавщина и центральные области.

По данным Воздушных сил, только за ночь Россия выпустила 56 ракет и 675 беспилотников различных типов. Всего же с начала атаки 13 мая оккупанты использовали более 1560 дронов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что речь идет об одной из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны.

Киев как главная цель, удар по Кременчугу и энергетике

Больше всего пострадала столица. В Киеве зафиксировали повреждения по меньшей мере на двадцати локациях. Под ударами оказались жилые дома, торговые объекты, школа, автозаправка и другая гражданская инфраструктура. В Дарницком районе был разрушен целый подъезд многоэтажки — обвалились конструкции 18 квартир.

По информации местных властей, в столице есть погибшие и десятки пострадавших, среди которых ребенок. Спасатели всю ночь ликвидировали пожары и разбирали завалы. В разных районах Киева также фиксировали падение обломков, повреждения автомобилей и нежилых зданий.

Также одной из главных целей атаки стал Кременчуг на Полтавщине. Россияне нанесли комбинированный удар по Кременчугскому району, используя как баллистику, так и дроны. Повреждения получили промышленные предприятия, складские помещения, транспортная инфраструктура и частные дома.

Кроме того, атака задела энергетическую инфраструктуру. Из-за обстрелов без газоснабжения остались около тысячи абонентов в нескольких населенных пунктах Полтавской области.

Под удары также попали Одесская, Черниговская, Киевская область и Харьков. В Одесской области повреждена портовая инфраструктура и жилая застройка Черноморска, а на Черниговщине из-за атаки на энергообъект без света остались более 31 тысячи абонентов.

ПВО работала на пределе: почему эта атака РФ стала одной из самых опасных

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ночной удар 14 мая стал одной из самых масштабных и сложных атак России за все время полномасштабной войны. По его словам, оккупанты фактически использовали почти весь спектр воздушного вооружения — от крылатых и баллистических ракет до реактивных дронов, "Шахедов", "Гербер", "Италмасов" и барражирующих боеприпасов.

Игнат отметил, что главной особенностью атаки стало огромное количество целей, которые одновременно двигались в одном направлении. Именно это, по его словам, существенно перегрузило украинскую систему противовоздушной обороны.

"Невозможно сбивать такое большое количество целей ограниченным количеством средств", — пояснил спикер Воздушных сил.

По данным Воздушных сил, во время ночной атаки Украине удалось сбить или подавить 693 воздушные цели. В частности, силы ПВО уничтожили 29 крылатых ракет Х-101 и 12 из 18 баллистических ракет. В то же время именно те ракеты, которые не удалось перехватить, привели к разрушениям в Киеве и области.

Игнат также обратил внимание, что после так называемого "перемирия" Россия, вероятно, накапливала ракеты и дроны для нового массированного удара. По его словам, украинская ПВО фактически работает без передышки уже несколько суток подряд, а нагрузка на личный состав и технику становится критической.

Отдельно представитель Воздушных сил призвал не доверять российским заявлениям о "неэффективности" украинской ПВО. Он отметил, что даже в условиях одновременного запуска сотен воздушных целей украинские силы обороны смогли перехватить большинство ракет и дронов.

"Классический прорыв ПВО": как Россия перегружала украинскую оборону

Как объясняет военный эксперт Олег Жданов, нынешняя массированная атака РФ была не только попыткой нанести Украине максимальный вред, но и демонстрацией возможностей Кремля на фоне международных событий, в частности визита президента США Дональда Трампа в Китай. По его словам, Москва пыталась показать, что способна продолжать войну и осуществлять масштабные удары без ограничений и без необходимости в переговорах или "перемириях".

Эксперт обращает внимание, что россияне использовали классическую тактику прорыва противовоздушной обороны. Сначала РФ двумя большими волнами дронов атаковала Украину сразу с трех направлений — севера, востока и юга. Первая волна насчитывала примерно 120-140 дронов, вторая — около сотни. По словам Жданова, украинская ПВО смогла удержать северное направление, однако на востоке и юге россиянам удалось частично "продавить" оборону.

"После этого Россия применила баллистические ракеты, главной задачей которых было перегрузить и подавить украинские зенитно-ракетные комплексы. А уже следующим этапом пошел основной удар крылатыми ракетами. Именно тогда украинская ПВО уже не могла работать так эффективно, как во время предыдущих атак", — говорит Фокусу Жданов.

Эксперт отмечает, что часть ракет, которые заходили на Киев, вероятно, имела кассетные боевые части. Такие заряды применяют для поражения большой площади и нанесения максимального количества потерь. По его словам, на этот раз Украина фактически стала свидетелем "классического сценария прорыва ПВО", когда атака строится в несколько волн для истощения системы обороны.

"Россия вряд ли сможет регулярно повторять столь масштабные атаки, поскольку затраты ресурсов огромны. Последние несколько дней оккупанты фактически накапливали дроны и ракеты, сократив интенсивность предыдущих ударов. Российский завод в Алабуге продолжает активно наращивать производство дронов, а Китай поставляет комплектующие для их сборки. По оценкам украинской разведки, Россия сейчас способна производить около 200-210 дронов в сутки", — продолжает эксперт.

В то же время Жданов не исключает, что уже в ближайшие дни РФ может осуществить еще одну комбинированную атаку меньшего масштаба. Он обращает внимание, что во время нынешнего удара Россия практически не использовала ракеты "Калибр", носители которых остаются в Черном море. Именно поэтому, по его словам, россияне могут попытаться повторить удары в выходные, продолжая давление на украинскую систему ПВО.

Отдельно эксперт обращает внимание на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны по сравнению с предыдущими месяцами. По его словам, на этот раз значительная часть крылатых ракет долетела до Киева, тогда как раньше их часто сбивали еще на подлете к столице. Жданов предполагает, что это может свидетельствовать о дефиците боеприпасов как для систем Patriot, так и для авиации, которая ранее активно привлекалась к перехвату ракет.

Тем временем секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что Украина должна вернуться к внеблоковым, нейтральным и безъядерным принципам.