РФ ударила "Шахедами" по Харькову: повреждены дома, в городе десятки пострадавших (фото)

14 мая утром российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались сразу несколько районов города, в результате чего пострадали мирные жители, среди которых есть дети, а также были повреждены жилые дома и общежития.

Как сообщают на своих страницах в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, первые попадания российских дронов были зафиксированы около пяти утра. Сначала "Шахед" ударил по Основянскому району, а затем под атакой оказались Шевченковский и Салтовский районы города.

Больше всего пострадал Шевченковский район Харькова. По данным областных властей, после удара люди массово обращались за медицинской помощью. По состоянию на утро количество пострадавших в этом районе возросло до 14 человек. В больницах находились 12 человек со взрывными травмами, двое из них — в тяжелом состоянии.

14 мая ВС РФ атаковали Шевченковский район Харькова Фото: Харьковская ОГА

Также российские беспилотники ударили по Салтовскому району города. Сначала информации о пострадавших не было, однако позже стало известно о девяти травмированных. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 8-летний мальчик, которые испытали острую реакцию на стресс после обстрела. Медики оказали им необходимую помощь.

В Салтовском районе в результате удара были повреждены семь жилых домов Фото: "Думка"

Кроме того, в Салтовском районе в результате удара были повреждены семь жилых домов и два общежития. По словам Игоря Терехова, на местах попаданий работали экстренные службы, а специалисты продолжали ликвидацию последствий российской атаки.

Кроме того, местное издание "Думка" сообщило о значительных разрушениях в центральной части Харькова. В результате российского обстрела были повреждены остановка общественного транспорта, а также несколько кафе, аптек и магазинов. Зато в Салтовском районе, по данным журналистов, выбиты сотни окон в жилых домах. Один из дронов-камикадзе "Шахед" попал в землю между многоэтажками. Также сообщается, что беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета".

Напомним, что сегодня ночью враг массированно атаковал Киев и Киевскую область. В частности, в столице наибольшие повреждения получил Дарницкий район, где частично обвалились конструкции многоэтажки.

В общем, в ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. Для массированного удара оккупанты применили более 700 воздушных целей — ракеты различных типов и ударные беспилотники.