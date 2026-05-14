Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ ударила "Шахедами" по Харькову: повреждены дома, в городе десятки пострадавших (фото)

Удар ВС РФ по Харькову
14 мая утром российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. | Фото: Харьковская ОГА

14 мая утром российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по Харькову. Под ударами оказались сразу несколько районов города, в результате чего пострадали мирные жители, среди которых есть дети, а также были повреждены жилые дома и общежития.

Как сообщают на своих страницах в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, первые попадания российских дронов были зафиксированы около пяти утра. Сначала "Шахед" ударил по Основянскому району, а затем под атакой оказались Шевченковский и Салтовский районы города.

Больше всего пострадал Шевченковский район Харькова. По данным областных властей, после удара люди массово обращались за медицинской помощью. По состоянию на утро количество пострадавших в этом районе возросло до 14 человек. В больницах находились 12 человек со взрывными травмами, двое из них — в тяжелом состоянии.

Відео дня
14 мая ВС РФ атаковали Шевченковский район Харькова
14 мая ВС РФ атаковали Шевченковский район Харькова
Фото: Харьковская ОГА

Также российские беспилотники ударили по Салтовскому району города. Сначала информации о пострадавших не было, однако позже стало известно о девяти травмированных. Среди них — двое детей: 13-летняя девочка и 8-летний мальчик, которые испытали острую реакцию на стресс после обстрела. Медики оказали им необходимую помощь.

В Салтовском районе в результате удара были повреждены семь жилых домов
В Салтовском районе в результате удара были повреждены семь жилых домов
Фото: "Думка"

Кроме того, в Салтовском районе в результате удара были повреждены семь жилых домов и два общежития. По словам Игоря Терехова, на местах попаданий работали экстренные службы, а специалисты продолжали ликвидацию последствий российской атаки.

Кроме того, местное издание "Думка" сообщило о значительных разрушениях в центральной части Харькова. В результате российского обстрела были повреждены остановка общественного транспорта, а также несколько кафе, аптек и магазинов. Зато в Салтовском районе, по данным журналистов, выбиты сотни окон в жилых домах. Один из дронов-камикадзе "Шахед" попал в землю между многоэтажками. Также сообщается, что беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета".

Беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета"
Беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета"
Фото: "Думка"
Беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета"
Беспилотник, который атаковал Салтовку, был оснащен многоканальной антенной "Комета"
Фото: "Думка"

Напомним, что сегодня ночью враг массированно атаковал Киев и Киевскую область. В частности, в столице наибольшие повреждения получил Дарницкий район, где частично обвалились конструкции многоэтажки.

В общем, в ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных атак по Украине за последнее время. Для массированного удара оккупанты применили более 700 воздушных целей — ракеты различных типов и ударные беспилотники.