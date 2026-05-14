РФ вдарила "Шахедами" по Харкову: пошкоджені будинки, у місті десятки постраждалих (фото)

14 травня зранку російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Під ударами опинилися одразу кілька районів міста, внаслідок чого постраждали мирні жителі, серед яких є діти, а також були пошкоджені житлові будинки та гуртожитки.

Як повідомляють на своїх сторінках в Telegram мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, перші влучання російських дронів були зафіксовані близько п’ятої ранку. Спочатку "Шахед" ударив по Основ’янському району, а згодом під атакою опинилися Шевченківський та Салтівський райони міста.

Найбільше постраждав Шевченківський район Харкова. За даними обласної влади, після удару люди масово зверталися по медичну допомогу. Станом на ранок кількість постраждалих у цьому районі зросла до 14 осіб. У лікарнях перебували 12 людей із вибуховими травмами, двоє з них — у важкому стані.

14 травня ЗС РФ атакували Шевченківський район Харкова

Також російські безпілотники вдарили по Салтівському району міста. Спочатку інформації про постраждалих не було, однак пізніше стало відомо про дев’ятьох травмованих. Серед них — двоє дітей: 13-річна дівчинка та 8-річний хлопчик, які зазнали гострої реакції на стрес після обстрілу. Медики надали їм необхідну допомогу.

У Салтівському районі внаслідок удару були пошкоджені сім житлових будинків

Крім того, у Салтівському районі внаслідок удару були пошкоджені сім житлових будинків та два гуртожитки. За словами Ігоря Терехова, на місцях влучань працювали екстрені служби, а фахівці продовжували ліквідацію наслідків російської атаки.

Крім того, місцеве видання "Думка" повідомило про значні руйнування у центральній частині Харкова. Внаслідок російського обстрілу були пошкоджені зупинка громадського транспорту, а також кілька кафе, аптек і магазинів. Натомість у Салтівському районі, за даними журналістів, вибито сотні вікон у житлових будинках. Один із дронів-камікадзе "Шахед" влучив у землю між багатоповерхівками. Також повідомляється, що безпілотник, який атакував Салтівку, був оснащений багатоканальною антеною "Комета".

Нагадаємо, що сьогодні вночі ворог масовано атакував Київ та Київську область. Зокрема, у столиці найбільших пошкоджень зазнав Дарницький район, де частково обвалилися конструкції багатоповерхівки.

Загалом, у ніч на 14 травня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак по Україні за останній час. Для масованого удару окупанти застосували понад 700 повітряних цілей — ракети різних типів та ударні безпілотники.